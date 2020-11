Vainqueur, classements, dernière place, grattages, chevaux, actualités

madeinmeubles Chaise design fer à cheval métal noir

Cette chaise est dotée d'un design très actuel, on retrouve une armature en métal noir, soignée et raffinée qui affiche une symétrie. Sa robustesse est sans faille et ses dimensions plus généreuses la place entre la chaise traditionnelle et le fauteuil de bout de table. Prenez plaisir à l'acquérir pour