Vaccins, AMC et Regal – / Film

Les cinémas sont en difficulté en ce moment, mais il pourrait y avoir de la lumière au bout du tunnel. Hier, Pfizer Inc. a annoncé que son vaccin COVID-19 pourrait être efficace à 90%, et même si rien n’est encore gravé dans le marbre, c’est la meilleure nouvelle concernant un vaccin potentiel que nous ayons entendu jusqu’à présent. Et si le vaccin est efficace et que sa distribution est réussie, les experts prédisent que les salles de cinéma pourraient rouvrir plus tôt que tard en 2021.

En conséquence, le PDG d’IMAX qualifie les nouvelles de «changer la donne». Cependant, nous ne sommes pas encore sortis du bois. En attendant, la chaîne en difficulté AMC lance un programme de location de théâtre privé tandis que Regal ferme ses sites restants à New York et à Los Angeles.

PDG d’IMAX sur le vaccin potentiel COVID-19

Pour être clair: bien qu’il existe un vaccin potentiel contre le coronavirus, il faudra un certain temps avant que les choses ne reviennent à la normale. Cependant, cela n’empêche pas le PDG d’IMAX, Richard Gelfond, d’avoir de l’espoir. S’adressant à THR, Gelfond a déclaré: «Pfizer a déclaré que cela change la donne en termes de problèmes de santé publique. Et je pense que le vaccin change la donne en termes de cinéma. Personne n’avait de délai avant. L’annonce met des serre-livres. »

Les cinémas ont été durement touchés par le coronavirus et, bien que les studios continuent de pousser de gros films jusqu’en 2021, il reste un doute sur la façon dont les choses se dérouleront. Cependant, si le vaccin réussit, les théâtres pourraient être remis en service l’année prochaine. Hier, Pfizer a rapporté:

Le vaccin candidat s’est avéré efficace à plus de 90% dans la prévention du COVID-19 chez les participants sans preuve d’infection antérieure par le SRAS-CoV-2 lors de la première analyse d’efficacité intermédiaire.

L’analyse a évalué 94 cas confirmés de COVID-19 chez les participants à l’essai

L’étude a recruté 43 538 participants, dont 42% avaient des antécédents divers, et aucun problème de sécurité sérieux n’a été observé; Des données supplémentaires sur l’innocuité et l’efficacité continuent d’être collectées

Soumission pour une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis prévue peu après l’atteinte du jalon de sécurité requis, qui devrait actuellement avoir lieu dans la troisième semaine de novembre

L’essai clinique se poursuivra jusqu’à l’analyse finale de 164 cas confirmés afin de collecter des données supplémentaires et de caractériser les performances du candidat vaccin par rapport à d’autres paramètres de l’études

Ils ont également ajouté: «Au fur et à mesure que l’étude se poursuit, le pourcentage final d’efficacité du vaccin peut varier.»

Programme de location de théâtre privé AMC

AMC a été particulièrement touchée par le virus – ils viennent de signaler une perte trimestrielle de 905,8 millions de dollars – et ils essaient maintenant de compenser cette perte de revenus avec un programme de location de théâtre privé. Par Variety, les cinéphiles peuvent «louer une projection dans l’une des 600 salles de projection d’AMC dans tout le pays pour aussi peu que 99 $ pour jusqu’à 20 clients». Les options d’affichage comprennent Principe, Bizarre, et La guerre avec grand-père. Le prix? 149 $.

Maintenant, je suis aussi prêt à retourner au cinéma que n’importe qui, mais honnêtement, je ne peux pas imaginer perdre 149 $ pour La guerre avec grand-père. Mais c’est moi! La variété ajoute:

AMC a déclaré que toutes les heures de spectacle à tous les endroits appliquent rigoureusement les politiques et les protocoles AMC Safe & Clean, y compris le port obligatoire du masque et la distanciation sociale appropriée dans l’auditorium. Le nombre total d’invités autorisé peut être inférieur à 20 pour se conformer aux directives nationales et locales.

Regal ferme les sites restants à New York et à Los Angeles

Deadline rapporte qu’à compter de jeudi, Regal fermera ses 18 établissements restés ouverts à New York et en Californie. Regal venait de rouvrir 11 théâtres de New York en octobre après avoir obtenu le feu vert du gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo. Ils avaient également sept théâtres à Los Angeles toujours en activité. Mais maintenant, ils ferment et ils ne rouvriront pas dans un avenir prévisible. Avec tout cela à l’esprit, il est probablement prudent de supposer que la billetterie des fêtes sera inexistante cette année. Vous pouvez également vous attendre Wonder Woman 1984, qui est toujours prévu pour le jour de Noël, pour passer à 2021.

