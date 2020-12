Va-t-il neiger cette semaine? Prévisions météorologiques britanniques et avertissements du Met Office alors que les températures chutent début décembre

Si vous n’avez pas encore sorti vos épais manteaux, chapeaux et gants, c’est peut-être le moment de le faire, car selon les prévisions, non seulement les températures baissent, mais nous pourrions aussi avoir de la neige cette semaine. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter iMais cela ne sera-t-il que dans certaines régions du Royaume-Uni? Voici ce que nous savons: est-ce qu’il va neiger cette semaine? Le temps brumeux que beaucoup d’entre nous ont connu au cours des derniers jours s’est dégagé pendant la nuit et a laissé la place à un ciel dégagé mais à des températures très basses et à des gelées matinales. est le début de l’hiver météorologique et des conditions plus froides commencent maintenant à s’installer.Certains endroits seront frappés par des averses hivernales et des températures glaciales tandis que d’autres auront de la neige.Où est-il susceptible de neiger au Royaume-Uni? Les régions du sud et de l’est se sont réveillées jusqu’à un ciel dégagé et un soleil éclatant ce matin, bien qu’il devrait se couvrir de nuages ​​à partir de mercredi après-midi.Il y avait des nuages ​​plus épais dans le nord-ouest qui apporteront également des pluies légères, en particulier en Écosse.Grahame Madge du Met Office, a déclaré: Certaines parties du Royaume-Uni, ces averses hivernales sont susceptibles de contenir de la pluie, du grésil, de la grêle et de la neige à des altitudes plus élevées. «Plus au sud, la neige est beaucoup moins probable et toute neige qui se produira sera de nature transitoire et peu probable. Des avertissements de neige ont-ils été émis? Le Met Office a émis un avertissement jaune à l’Ecosse où il devrait y avoir de la neige et de la glace à partir de mercredi après-midi. Le météorologue en chef du bureau du Met Steve Ramsdale a déclaré: «Bien que nous allions voir quelques jours avec des conditions plus froides, nous ne devrions pas être surpris que le début de l’hiver apporte une brève période de temps hivernal. «Certaines régions du Royaume-Uni, en particulier les collines du nord, peuvent voir de la neige, mais pour beaucoup, cela ne sera que de courte durée «Nous surveillerons les prévisions et nous émettrons des avertissements en conséquence.»