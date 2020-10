Uzo Aduba, lauréat d’Emmy, jouera dans In Treatment Revival de HBO – / Film

Trois fois vainqueur aux Emmy Awards Uzo Aduba se dirige vers HBO.

Aduba, qui a joué Suzanne «Crazy Eyes» Warren sur Netflix Orange est le nouveau noir, sera la star de En traitement, Le drame thérapeutique de HBO qui est ressuscité après avoir apparemment suivi son cours en 2010. Découvrez son nouveau personnage ci-dessous.

Selon un communiqué de presse de HBO, Aduba a été embauchée pour jouer le Dr Brooke Lawrence, le rôle principal du thérapeute au centre de cette nouvelle saison. L’émission est décrite comme une «réinvention» et mettra en vedette «un trio diversifié de patients en session avec l’observante et empathique Dr Brooke Lawrence (Aduba) pendant qu’elle se débat avec ses propres problèmes dans cette série dramatique d’une demi-heure.

En traitement est basé sur une série dramatique télévisée israélienne appelée BeTipul, et plusieurs En traitement les épisodes ont réutilisé le dialogue pratiquement textuellement de BeTipul. L’itération originale de En traitement a joué Gabriel Byrne en tant que psychologue nommé Paul Weston qui avait non seulement des réunions régulières avec ses patients, mais a également rendu visite à la psychothérapeute Gina Toll, jouée par Dianne Wiest, chaque semaine pour faire face à ses propres problèmes. Voici une bande-annonce:

Il y avait des problèmes dans les coulisses avec Byrne pendant la série originale – il a essentiellement donné à HBO un ultimatum pour déplacer toute la production de New York à Los Angeles ou il s’en allait, ce qu’ils ont accepté – donc ce n’est pas une énorme surprise qu’il ne revient pas pour être le point focal de ce renouveau. Il a eu son temps – explorons la psyché de quelqu’un d’autre pendant un moment.

Uduba a apporté une telle chaleur, humour et humanité à un personnage profondément troublé Orange est le nouveau noir, et maintenant elle sera à l’autre bout du spectre de la santé mentale. Elle a remporté deux Emmys pour son travail sur cette série Netflix et a remporté son troisième pour avoir joué Shirley Chisholm sur FX’s Mme Amérique plus tôt cette année. Un casting supplémentaire est censé être annoncé prochainement, alors restez à l’écoute pour cela.

Rodrigo Garcia a développé la série originale, mais fait intéressant, il n’est pas nommé dans le communiqué de presse et il n’y a pas de showrunner répertorié pour cette itération. Stephen Levinson, Mark Wahlberg, Hagai Levi, Jennifer Schuur, Joshua Allen, et Melissa Bernstein produira exécutif, mais on ne sait pas si l’un d’entre eux entrera dans le poste de showrunner ou si ce rôle n’a pas encore été embauché.

Il est également difficile de savoir si cette nouvelle version de En traitement diffusera un nouvel épisode cinq soirs par semaine comme le faisait la série originale, mais le nouveau lot d’épisodes commencera à filmer cet automne selon les directives COVID-19 et devrait être diffusé en première sur HBO dans le courant 2021.

