Uxie, Mesprit et Azelf reviendront aux raids Pokémon Go le 24 novembre

Lancôme Universal Teint Brume Fixatrice JusquÀ 24H Aux Extraits Végétaux Anti-Pollution

Plus qu'une brume fixatrice, Fix It Forget It, protège le maquillage et la peau. Fix It Forget It assure un teint parfaitement frais et mat jusqu'à 24 heures et aide à protéger la peau contre la pollution grâce à une formule dotée dun complexe anti-oxydant et anti-pollution. S'utilise après l'application du