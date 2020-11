Uwe Seeler trouble Corona

Pour Uwe Seeler, les matchs sans spectateurs dans le stade sont « un désastre – comme une soupe sans sel », a déclaré le capitaine honoraire de l’équipe nationale allemande dans un entretien avec Hamburger Morgenpost à l’occasion de son 84e anniversaire (jeudi).

Uwe Seeler et son épouse Ilka sont également troublés par la pandémie corona à d’autres égards. « Corona dure depuis trop longtemps. Combien de fois nous demandons-nous: Quand est-ce que cette merde est finie? » Dit Seeler: « Le masque m’énerve, il m’est difficile de respirer. Mais bien sûr, nous nous en tenons aux directives. Vous savez oui, pas comment une infection affecte notre âge. «

Mais surtout, les Seelers sont préoccupés par les familles plus jeunes. «Nous avons l’avantage de pouvoir faire quelques pas dans le jardin ou sur la terrasse», a déclaré Seeler. On se sent « enfermé, mais il faut être prudent. Ça doit être terrible pour les parents de trois enfants dans un petit appartement ».

Normalement, ajoute sa femme Ilka, elle « aime sortir dîner avec son mari, rencontrer d’anciens joueurs et amis. Tout est interrompu. Cela nous fait le plus mal. Vous pouvez passer un coup de téléphone, mais en comparaison c’est pourri. »

Les Seelers sont mariés depuis 61 ans et vivent dans le nord de Hambourg.