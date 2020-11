Utopia annulée par Amazon après une saison – / Film

Tant pour utopie. La série Amazon, un remake américain du drame britannique du même nom, vient de Fille disparue écrivain Gillian Flynn, et pendant un certain temps, Flynn travaillait sur l’émission avec David Fincher à HBO. HBO a finalement transmis le projet, tout comme Fincher. Mais Flynn a fait avancer les choses, amenant la série à Amazon, qui lui a donné une commande directe en série. Malheureusement, la série n’a pas réussi à générer beaucoup de buzz et a maintenant été annulée par Amazon après une seule saison.

utopie avait beaucoup à gagner. Créé par Fille disparue l’écrivain Gillian Flynn, la série en vedette John Cusack, Jessica Rothe, Rainn Wilson, Sasha Lane, et plus. Et à un moment donné, David Fincher allait même diriger, à l’époque où le projet a été mis en place chez HBO. Mais quand utopie finalement arrivé chez Amazon en septembre 2020, les résultats ont été considérablement atténués.

Les critiques ont été déçus – la série se situe à 51% sur Rotten Tomatoes – et la réaction du public était inexistante. Et quand il s’agit de diffuser des émissions, c’est un mauvais signe. Buzz est ce qui continue de diffuser des émissions aux yeux du public longtemps après leurs premières, et utopie n’a pas réussi à créer quoi que ce soit proche du buzz. Je couvre ce genre de choses pour gagner ma vie, tous les jours, et je ne me souviens pas avoir vu quelqu’un parler de la série après ses débuts.

La série britannique originale a duré deux saisons, de 2013 à 2014. La version HBO a été annoncée un an plus tard, en 2015, avec Fille disparue L’équipe Gillian Flynn et David Fincher développant le spectacle et alignant un casting qui comprenait Rooney Mara. Mais la série s’est finalement effondrée en raison de problèmes de budget et Fincher a marché. Amazon est intervenu pour sauver le projet en 2018, le commandant directement en série.

À la suite de tout cela, Amazon a débranché la fiche et l’a officialisée: utopie est annulé. La série s’est concentrée sur «un groupe de fans de bandes dessinées qui se rencontrent en ligne et se lient à leur obsession d’une bande dessinée apparemment fictive appelée, utopie. Ensemble, Becky (Ashleigh LaThrop), Ian (Dan Byrd), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) et Grant (Javon ‘Wanna’ Walton) découvrent des significations cachées dissimulées dans les pages de utopie, prédire les menaces pour l’humanité. Ils se rendent compte que ce ne sont pas seulement les ingrédients d’un complot; ce sont des dangers très réels qui prennent vie en ce moment même dans leur monde. Cette aventure à enjeux élevés met le groupe face à face avec le célèbre personnage central de la bande dessinée, Jessica Hyde (Sasha Lane), qui les rejoint dans leur mission de sauver le monde tout en gardant ses propres secrets.

