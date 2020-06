Utilisez votre temps à bon escient avec la pause actuelle dans la saison de course

Que se passe-t-il maintenant? Alors que de nombreux marathons de cette année disparaissent du calendrier au milieu de la pandémie de Covid-19, vers quoi un coureur avide tourne-t-il son attention?

C’est une énorme déception quand une course particulière dans laquelle vous vous concentrez est annulée. Jusqu’à la mi-mars, chaque étape, chaque mile a été fait avec un objectif en vue: cette ligne d’arrivée à la course de votre choix. Le sentiment d’euphorie après. La médaille. L’image du manteau de cheminée. Le pur sentiment de réussite. Maintenant, c’est essuyé.

Avec diverses courses annulées, de nombreux coureurs continueront comme avant, conservant leur niveau de forme physique mais sans concentration claire. Certains aiment la perspective d’avoir une course sur laquelle se concentrer, tandis que d’autres courent simplement pour nettoyer l’esprit et trier tous les problèmes qui peuvent circuler dans le cerveau.

La course à pied est la meilleure thérapie pour vous garder sans stress, surtout en ces temps incertains où il n’y a pas d’indication claire quant au moment où tout redeviendra normal dans le monde entier.

Avec cela, la perspective de courses à participation massive en 2020 semble lointaine. Par conséquent, c’est l’occasion idéale d’accélérer sur des distances plus courtes, ce qui donnera un coup de pouce significatif à vos futurs marathons.

Accorder de courtes distances peut ne pas offrir la même satisfaction qu’un marathon, cependant, le plaisir devrait provenir de votre entraînement étant varié et prenant moins de temps.

Si vous avez l’habitude de faire deux séances par semaine, essayez le fartlek de style kenyan, qui fonctionne deux minutes rapidement, deux minutes faciles pendant 20-30 minutes. Ou quelques sprints en côte pour améliorer votre vitesse et votre mécanique de course.

Vous pouvez vous entraîner avec des gens pour vous donner un coup de pouce car il est beaucoup plus facile d’atteindre un objectif lorsque vous impliquez les autres. Avoir des amis, de la famille ou des coéquipiers à bord vous rend compétitif, vous aide à améliorer continuellement vos temps passés et, surtout, à rester engagé.

La mise en scène d’une distance combinée à réaliser sur une période d’un mois – si les directives gouvernementales le permettent dans votre pays respectif – crée une véritable course les uns contre les autres. Plus vous essayez quelque chose, plus vous vous améliorez.

Cela peut aller de la course de 100 km à travers le mois au battement de vos amis sur une distance virtuelle de 1 km, 2 km, 5 km ou 10 km dans le but de lever des fonds pour la charité.

En vérité, pour être un meilleur coureur de longue distance, vous devez être meilleur sur ces distances plus courtes. Peut-être n’avez-vous pas eu la chance d’être plus rapide auparavant, car vous étiez tellement concentré sur le suivi d’un plan d’entraînement structuré, qui incluait un nombre défini de miles par semaine.

Maintenant, avec la pause dans le calendrier des courses, l’amélioration sur ces courtes distances est sans risque, vous ne manquez aucune opportunité de course et cela conduira à des temps plus savoureux.

Inévitablement, lorsque la saison du marathon reprendra en 2021, vous pourrez commencer votre préparation à une meilleure position que jamais. Vous vous sentirez plus net et plus heureux.

Concevez un programme qui vous convient ou, en cas de doute, demandez conseil à quelqu’un qui, selon vous, pourrait mieux vous aider. La plupart des blessures surviennent en faisant trop, trop vite, après avoir fait trop peu pendant trop longtemps. Il est donc important d’avoir une approche sensée de votre formation.

L’intensité est plus élevée sur des distances plus courtes, augmentez donc vos étirements, votre travail d’activation et votre travail de force en dehors. Le corps de chacun est différent, mais se concentrer sur des choses plus nettes vous rapportera des dividendes au fil des semaines et des mois.

Et si vous voulez courir un marathon? Cela pourrait encore arriver au début de l’année prochaine. Pour l’instant, vous devriez apprécier ce que vous faites et essayer de trouver d’autres façons de vous améliorer.

