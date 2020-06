Utilisez une voiture diesel pour 2,6 Lakh Kms pour récupérer les coûts, dit Maruti Suzuki

Maruti a lancé un message en faveur des voitures à essence. Il indique combien vous devez faire fonctionner votre voiture diesel si vous souhaitez récupérer les coûts.

Maruti Suzuki a abandonné les moteurs diesel de l’année dernière pour être préparé à partir des normes d’émission BS6 à venir. Toutes ses voitures sont des modèles à essence, y compris les petits véhicules à hayon et les gros VUS. Bien qu’il n’ait pas affecté de nombreux amoureux de Maruti, certains pleurent la perte du moteur diesel Multi-Jet hautement efficace et fiable.

Pour soutenir son initiative d’avoir des voitures à essence dans son minou, Maruti Suzuki a diffusé ce message informatif. De nombreux passionnés d’automobile se sont opposés à ce message et s’en sont également lamentés. C’est un message simple mais que signifie-t-il exactement? Vérifiez à l’avance pour connaître toute la controverse qui s’y rapporte.

Lire aussi: Maruti Suzuki aurait travaillé sur deux autres voitures d’entrée de gamme sous la marque Rs 5 Lakh!

Ce que Maruti essaie de dire, c’est que si vous achetez une voiture diesel, vous devrez la faire fonctionner pendant au moins 2,6 kilomètres Lakh. Après cela seulement, vous pouvez récupérer tous les frais supplémentaires que vous avez dépensés pour acheter et entretenir cette voiture. Vous devez donc l’utiliser pour un kilométrage aussi long que c’est ce que nous, les Indiens, appelons «Paisa Vasool».

Le coût de possession d’une voiture diesel est de plus en plus élevé qu’une voiture à essence. Cependant, en ce qui concerne la maintenance quotidienne, il y a un défi difficile à relever entre les deux. Et en ce qui concerne les coûts quotidiens de carburant, une voiture diesel est clairement gagnante. Le plus grand mythe concernant les voitures diesel selon lesquelles elles n’ont pas une durée de vie de plus de 5 ans n’est pas vrai. Si vous l’utilisez quotidiennement, vous pouvez le garder avec vous pendant plus de 10 ans.

Dans le cas de Maruti Suzuki, elle prévoit de réintroduire des moteurs diesel si la demande est élevée. En 2018, il a lancé le Ciaz Diesel avec un moteur développé en interne de 1,5 litre DDiS. Ce produit et le MJD de 1,3 litre ont été abandonnés. Le premier devrait toutefois faire une réapparition uniquement pour les voitures plus grandes.

Lisez aussi: Maruti Vitara Brezza contre Ford EcoSport Drag Race – Les résultats vous choqueront!

Avec Maruti Suzuki, de nombreux autres fabricants comme Volkswagen, Skoda, Renault et Nissan ont abandonné tous leurs moteurs diesel. Quant à Honda, il a abandonné le diesel CRV et, semble-t-il, Jazz n’obtiendra pas non plus de moteur diesel. Mahindra et Tata ont arrêté leurs plus petits moteurs diesel alimentant leurs voitures d’entrée de gamme.