Utiliser un logiciel marketing open source pour booster l’activité de votre site internet avec WebAnyOne

Lorsque vous êtes propriétaire d’un commerce, il est évident que le comportement de vos clients une fois entrés dans la boutique a une importance primordiale pour définir votre stratégie de vente. Il en est de même pour votre site internet. Déterminer les habitudes et les visites de votre clientèle est essentiel pour adapter votre marketing et développer votre activité, tout comme la pertinence de votre stratégie de vente. Toutefois, il n’est pas toujours simple de savoir quel logiciel utilisé et comment tirer pleinement profit de ce dernier. Avec l’assistance d’une agence expérimentée telle que WebAnyOne, vous disposez d’outils performant et d’un accompagnement optimal pour améliorer votre relation client et augmenter vos ventes.

Qu’est-ce qu’un logiciel marketing open source ?

Un logiciel marketing est un outil vous offrant de nombreuses fonctionnalités pour automatiser divers aspects de votre marketing digital tels que vos campagnes de communication et newsletters. Lorsque ce type de logiciel est open source, cela signifie que le code du programme est à la disposition de chacun. Il peut alors être téléchargé, copié ou modifié par tout le monde.

Les logiciels marketing open source sont souvent plus sûrs de par cette collaboration plurielle. En effet, les dysfonctionnements ou améliorations possibles sont immédiatement perçues et mises en place. De plus, en ayant accès au code du logiciel marketing, vous pouvez moduler ce dernier pour combler toutes vos attentes et supprimer les fonctionnalités inutiles à votre activité. Une solution idéale qui vous épargne le coût d’un programme payant et vous permet de profiter d’un allié puissant au quotidien pour booster votre marketing digital. Workflows automatisés, campagnes multi-canaux, statistiques, etc, vous avez toutes les cartes en main pour améliorer durablement votre relation client et développer votre entreprise.

Quels services pour une utilisation optimale ?

Pour une utilisation optimale de votre logiciel marketing open source est de faire appel à une assistance professionnelle qui vous accompagne dans la prise en main, mais aussi dans la maintenance de votre programme. C’est le cas de l’agence WebAnyOne qui héberge votre logiciel grâce à la création d’un SaaS. En optant pour un hébergement plutôt qu’un simple téléchargement de votre outil marketing, vous profitez d’une accessibilité idéale puisqu’il suffit d’une connexion à internet pour que vous puissiez en profiter n’importe où. Un détail des plus pratiques pour surveiller l’activité de votre site internet à tout moment. L’hébergement SaaS vous épargne également les questions de compatibilité entre le logiciel choisi et votre domaine d’exploitation, ou l’installation de modules onéreux pour permettre à votre logiciel marketing de fonctionner correctement sur vos appareils. Vous y accédez en toute simplicité pour une mise en place rapide et à moindre coût.

De plus, WebAnyone s’occupe de toutes les mises à jour nécessaires sur votre logiciel marketing, mais aussi l’installation et la configuration de ce dernier, ainsi que les sauvegardes. Des préoccupations en moins qui vous permettent de rester concentré uniquement sur l’essentiel, à savoir le développement de votre activité. Avec une agence spécialisée, vous pouvez donc également personnaliser votre programme pour répondre parfaitement aux besoins de votre entreprise. Vous disposez alors d’une interface quasi sur-mesure à un tarif des plus avantageux pour une performance remarquable à chaque utilisation.

WebAnyOne : une agence expérimentée à vos côtés

Éditeur mais aussi hébergeur de logiciels marketing, WebAnyOne est le partenaire idéal pour améliorer l’expérience client de vos visiteurs avec des solutions adaptées et des outils puissants. Soucieux de vous proposer des formules clés en main, WebAnyOne dispense également des formations de haut niveau à ses clients pour une utilisation optimale de votre logiciel. Des services variés et un seul interlocuteur pour une efficacité remarquable qui vous permet de booster votre stratégie de vente rapidement.

Les logiciels marketing open source proposés par WebAnyOne font partie des plus performants du marché. Mautic est un logiciel automation idéal pour simplifier toutes vos actions marketing avec des fonctionnalités variées (création de landing pages, workflows et campagnes automatisées, identification des leads, etc.) et un programme qui s’adapte parfaitement aux PME. Quant à Matomo, vous profitez de la meilleure alternative à Google Analytics avec des fonctionnalités équivalentes, le respect des données personnelles de vos clients en plus. En effet, ce logiciel marketing européen répond à tous les critères fixés par le CNIL et les lois RGPD. Un argument rassurant pour votre clientèle et une gestion des données facilitée pour vous.