Usman Khawaja haché, Mitchell Marsh sous pression

Le sélectionneur australien Trevor Hohns a admis que la carrière internationale de Shaun Marsh était probablement terminée, et selon l’ancien capitaine Ian Chappell, Usman Khawaja risque sérieusement de suivre la même voie.

Khawaja a été hier ignoré pour un contrat avec Cricket Australia, et à 33 ans, le temps n’est guère de son côté s’il veut ajouter à ses 44 matchs de test.

Le gaucher n’a pas joué pour l’Australie depuis les Cendres l’hiver dernier, et avec Marnus Labuschagne désormais installé sur le côté, l’avenir s’annonce sombre pour Khawaja.

C’est une chute stupéfiante de grâce pour la star de premier ordre, qui a été désignée comme l’un des leaders du groupe de frappeurs au cours des 12 mois où Steve Smith et David Warner ont été suspendus.

Usman Khawaja a perdu son contrat avec Cricket Australia. (Getty)

Mais Chappell dit que ces attentes n’étaient pas méritées.

« Je n’ai jamais été celui qui l’a marqué comme batteur senior », a-t-il déclaré. Large monde du sport.

« Je pense qu’il est juste un joueur moyen, son plus gros problème est qu’il flatte de tromper. Si vous jouez sur ses pads, il a l’air d’un million de dollars, mais si vous jouez où vous devriez, il sortira assez régulièrement, et vous le garder sous contrôle.

« Il est l’un de ces joueurs qui ont le plus de chances de bien faire contre les équipes les plus faibles et moins de bien faire contre les meilleures équipes, ou où les conditions conviennent un peu aux quilleurs. »

Cela fait maintenant une décennie que Khawaja a fait ses débuts au Test, et selon Chappell, il a eu plus qu’assez d’occasions de trouver un poste permanent.

« Khawaja a eu une grande opportunité de décrocher la place que Labuschagne a maintenant occupée, mais Khawaja ne l’a jamais fait en dehors de l’Australie. « Dit Chappell.

L’émergence de Marnus Labuschagne rend difficile le rappel d’Usman Khawaja. (Getty)

« Vous ne pouvez pas faire jouer votre numéro trois en Australie, puis chercher quelqu’un d’autre lorsque vous allez à l’étranger. Ce n’est pas un batteur numéro trois, c’est un numéro six.

« Je n’ai probablement pas évalué Khawaja aussi bien que beaucoup d’autres personnes.

« Dans des circonstances inhabituelles comme quelques blessures, il pourrait avoir une autre fissure, mais je le mettrais dans le même bateau que Shaun Marsh. Pourquoi voudriez-vous revenir à un homme de 33 ans? »

Mitchell Marsh a été inclus dans la liste des contrats, Hohns le décrivant comme « entrant dans ses années de pointe ».

Avec 32 matchs de test déjà à son actif, en moyenne 25 avec la batte et 38 avec le ballon, les chiffres de Marsh au plus haut niveau sont décevants.

Avec les 29 ans de l’Australie-Occidentale au début de l’été prochain, Chappell dit que le moment est venu pour lui de finalement livrer.

Mitch Marsh (AAP)

« Vous ne pouvez jouer à un joueur polyvalent que s’il est assez bon. J’ai vu Trevor Hohns dire que Mitchell est un joueur polyvalent au bâton, mais j’ai besoin d’un peu de conviction à ce sujet », a déclaré Chappell.

« Il a une bonne opportunité parce que je ne vois pas Matthew Wade comme un batteur de longue date parmi les six premiers. Mais Mitch a eu de nombreuses opportunités auparavant, sa carrière commence à se dessiner un peu comme celle de son frère.

« Il a l’air vraiment bien parfois et vous commencez à penser qu’il cimente sa place, puis boom, il vous laisse tomber ou se blesse, ce qui est une autre chose qu’il a en commun avec Shaun.

« Il doit commencer à se produire rapidement. Il ne fait aucun doute qu’il a une grande opportunité, mais ce n’est plus le temps pour le potentiel, il est temps de se produire. »

Marsh obtient son contrat de CA aux dépens de Marcus Stoinis, qui a connu une triste Coupe du monde en 2019 (87 points à 14,50) avant de réaliser un record de 705 points dans la BBL l’été dernier.

Mais ces courses BBL ont été faites en haut de l’ordre, et pour l’instant il n’y a pas de place pour Stoinis en tant que batteur d’ouverture dans l’équipe nationale.

Marcus Stoinis a perdu son contrat avec Cricket Australia. (AAP)

« Dans les versions plus courtes du jeu, il doit jouer dans l’ordre moyen, car il ne va pas obtenir une place au sommet devant Aaron Finch ou David Warner », a déclaré Chappell.

« Il semble avoir du mal à trouver des célibataires à son arrivée, et il lutte également contre le spin.

« De toute évidence, l’échec de la Coupe du monde l’a mis sur le pied arrière, et avec Maxwell dans le pli, cela rend les choses difficiles pour Stoinis.

« Si Mitch Marsh se produit, ils le préfèreraient probablement aussi devant Stoinis.

« Il a du travail à faire, je pense. »