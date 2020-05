Usman Khawaja choqué par la crise de trésorerie de l’AC

Usman Khawaja a exprimé sa déception face à la « mauvaise gestion » financière de Cricket Australia, admettant qu’il a été choqué d’apprendre ses problèmes de trésorerie.

Khawaja est déterminé à revenir au Test XI d’Australie, ce qui suggère qu’il a la flexibilité de battre n’importe où dans le top six et qu’il est mieux placé pour rebondir du contrat snob de cette semaine par rapport au revers correspondant en 2014.

L’omission du vétéran a fourni le plus gros point de discussion de la liste des contrats de CA pour 2020-2021, surprenant les anciens capitaines Michael Clarke et Allan Border, mais la préfiguration était là étant donné qu’il n’avait pas joué pour l’Australie depuis son abandon dans les Cendres de l’année dernière.

On ne peut pas en dire autant de la crise financière de CA, qui a incité le directeur général Kevin Roberts à démissionner de la grande majorité des effectifs pour le reste de l’exercice.

Usman Khawaja (AAP)

CA reste bloqué dans les pourparlers avec les associations d’État et l’Australian Cricketers ‘Association (ACA) concernant les coupes, la pandémie COVID-19 jette le doute cet été et une série de tests contre l’Inde devrait valoir 300 millions de dollars en revenus de diffusion.

« J’ai été très choqué. Parce que je savais que nos prévisions de revenus étaient encore très élevées et je pense qu’elles le sont toujours, selon ce qui se passe avec la série indienne », a déclaré Khawaja à Fox Sports.

« C’est un peu déroutant. Je n’ai pas toutes les informations financières devant moi, mais il semble que ce soit davantage un problème de trésorerie pour le moment.

« Il y a évidemment un peu de mauvaise gestion quelque part, avec le portefeuille et mettre beaucoup d’argent sur le marché des actions.

Les stars du cricket vont réduire les salaires

« Pour moi, c’est Business 101. Pour vous assurer que vous avez suffisamment de réserves de liquidités si la merde frappe le ventilateur.

« Donc, je suis un peu déçu sur ce front … mais ce qui a été fait est fait maintenant, donc c’est notre responsabilité en tant que CA et ACA de travailler à travers cela. »

L’ACA a envoyé un courrier électronique aux joueurs jeudi, expliquant qu’elle cherchait de plus amples informations financières.

Khawaja a réitéré le point de vue de plusieurs coéquipiers, notant que les joueurs étaient prêts à se faire couper les cheveux selon le modèle de partage des revenus.

« Je me sens plus pour le personnel qui a été démis de 20%. Beaucoup d’entre eux sont de bons amis à moi », a déclaré le candide de 33 ans.

Khawaja a insisté sur le fait qu’il avait encore beaucoup à offrir au plus haut niveau, arguant que « l’âge n’est qu’un chiffre et si vous jouez, vous jouez; ce n’est pas comme si j’avais 37 ou 38 ans et que je venais à la fin de mon carrière ».

Le batteur australien Usman Khawaja et l’entraîneur Justin Langer lors du premier test contre le Pakistan en 2018. (Getty)

Khawaja a ajouté qu’il avait dissipé ses inquiétudes au sujet de sa forme physique, d’être « paresseux » et d’une faiblesse présumée contre le bowling.

« Sans avoir l’air arrogant, j’ai toujours l’impression d’être l’un des six meilleurs batteurs du pays », a déclaré Khawaja.

« Mon jeu contre le spin a été là-haut comme l’un des meilleurs du comté. Bar peut-être Steve Smith, qui est un génie absolu.

« Mais le plus important est de marquer des points. »

