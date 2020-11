UScellular propose gratuitement un iPhone 12 et un iPhone 12 mini avec 5G à de nouveaux clients

UScellulaire a annoncé le mois dernier qu’il porterait la nouvelle gamme d’iPhone 12 d’Apple. À partir d’aujourd’hui, les nouveaux clients qui passeront à UScellular pourront obtenir le iPhone 12 et iPhone 12 mini gratuitement.

L’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Mini seront disponibles à l’achat à partir du 6 novembre et arriveront sur les tablettes le 13 novembre. Pour une durée limitée, UScellular proposera aux nouveaux clients qui changeront leur service iPhone 12 ou iPhone 12 mini gratuitement. En outre, les clients UScellular actuels qui achètent l’un des deux appareils l’obtiendront pour 200 $ de réduction.

Prise en charge de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 mini et d’une expérience 5G avancée, vous voudrez probablement savoir où vous pourrez utiliser la 5G si vous passez à UScellular. Eh bien, c’est assez simple puisque le réseau 5G d’UScellular ne couvre que des parties de l’Iowa, du Maine, de la Caroline du Nord, de l’Oregon, de Washington et du Wisconsin pour le moment.

Cependant, le transporteur prévoit d’étendre son réseau 5G à certaines parties de la Californie, du Maryland, du New Hampshire, de l’Oklahoma, du Texas, de la Virginie et de la Virginie occidentale dans les mois à venir.