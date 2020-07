USA : Portland- les manifestations s’intensifient

Dans le cadre des journées continues de manifestations dans la ville, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le commissariat de East Burnside jeudi jusqu’aux premières heures du vendredi matin.

Dans une séquence diffusée sur les médias sociaux, on peut entendre les manifestants clamer « quittez votre emploi » devant une ligne d’officiers à l’extérieur du commissariat.

Une autre vidéo montre des dizaines de manifestations scandant « Je ne vois pas d’émeute ici, enlevez votre équipement anti-émeute ».

“I don’t see no riot here, take off your riot gear.” pic.twitter.com/w5IYLy8FJu

Ces chants sont arrivés après que la police de Portland a déclaré qu’une émeute avait lieu et a exhorté les gens à rentrer chez eux pendant une nuit de troubles en début de semaine.

Les protestations ont donné lieu à plusieurs arrestations et à l’envoi de peinture, de gros roulements à billes et de bouteilles en verre à la police, ainsi qu’à un tir de fronde sur le personnel médical.

I thought we’d already covered this after the attacks in Lafayette Square: the US government should not be using unidentified federal officers as a secret police force to terrorize US citizens & violate their constitutional rights. This is outrageous. https://t.co/EIXbZmHXak