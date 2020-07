US Cellular intensifie ses efforts de déploiement de la 5G en prenant une page du livre de T-Mobile

US Cellular est souvent négligé dans les conversations et les évaluations des plus grands opérateurs de réseaux mobiles du pays, mais avec environ 5 millions de clients à son actif dans 21 États à la fin du premier trimestre 2020, la société fondée en 1983 peut certainement être considérée comme une entreprise relativement importante. acteur de l’industrie américaine du sans-fil, en particulier dans le sillage La mort prématurée et entièrement prévisible de Sprint.

Répandre l’amour de la 5G en bande basse

Vous serez excusé si vous n’aviez aucune idée que US Cellular a commencé à s’éloigner de la technologie 4G LTE obsolète il y a peu de temps dans certaines parties du Wisconsin et de l’Iowa, mais le transporteur est maintenant en concurrence agressive pour votre attention avec une expansion imminente de la technologie cellulaire améliorée. signal à 11 états supplémentaires.

La liste comprend la Californie, le Maine, le Maryland, le New Hampshire, la Caroline du Nord, l’Oklahoma, l’Oregon, le Texas, la Virginie, Washington et la Virginie-Occidentale, bien que tout le monde n’obtienne pas un accès 5G à la fois, et du moins pour le moment, il n’y a pas dates de déploiement individuelles à partager pour l’un de ces lieux.

Pendant que nous sommes sur le sujet, nous devons souligner que US Cellular ne fait pas encore de promesses de couverture 5G spécifique, affirmant simplement que le trafic et les modèles d’utilisation détermineront l’objectif des déploiements de l’opérateur, avec des zones urbaines denses prioritaires mais « petites et moyennes villes « également considérées comme importantes.

L’avenir est tout au sujet du gâteau de couche

Comme T-Mobile, US Cellular envisage son réseau 5G comme un gâteau parfait avec trois couches, mais le niveau intermédiaire et sans doute le plus important de cette métaphore s’avère difficile à mettre en œuvre pour quiconque n’est pas magenta. C’est parce que Sprint possédait la plus grande partie utilisable spectre moyen aux États-Unis, alors que tout le monde est actuellement engagé dans une enchère critique qui pourrait déterminer qui peut suivre T-Mo dans la bataille pour trouver l’équilibre idéal entre la vitesse et la disponibilité de la 5G.

Tant que US Cellular ne pourra pas déployer un signal à bande moyenne et haute, ceux qui sont ancrés dans le présent devraient être heureux d’entendre qu’une modernisation «LTE Advanced» est également en cours. Bien que cela ne semble pas aussi significatif ou aussi intéressant que tout ce qui se passe dans le Dans le domaine de la 5G, c’est en fait quelque chose que la plupart des utilisateurs pourront découvrir assez bientôt dans le monde réel.

Au cas où vous vous poseriez la question, la plupart des appareils mobiles actuellement ou récemment vendus par US Cellular sont compatibles LTE Advanced, avec le LG V60 ThinQ, la gamme Samsung Galaxy S20 et le Galaxy A71 composant la liste des smartphones compatibles 5G de l’opérateur à l’époque. l’écriture.