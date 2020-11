Urban-Ultra Mount Sana et d’autres événements de fitness aux Émirats arabes unis à espérer en novembre et décembre

Participez-vous à des événements de fitness en novembre ou décembre?

Voici notre top quatre auquel participer!

SPINNEY’S DUBAI 92 CYCLE CHALLENGE BUILD-UP RACES

Vendredi 28 novembre

La saison cycliste approche une fois de plus et le coup d’envoi est le premier tour de montage du Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge qui aura lieu le vendredi 28 novembre à Al Qudra Cycling Track à Dubaï.

La randonnée de 35 km est la plate-forme idéale pour ceux qui découvrent le sport ou pour ceux qui ont fait une pause dans le cyclisme pendant l’été chaud pour revenir.

L’événement cycliste populaire se compose de quatre manèges d’accumulation dont la distance augmente à chaque fois pour préparer les cyclistes au plus grand défi de la saison – l’événement de 92 km en février 2021.

COURSE DE PERFORMANCE SKECHERS

Vendredi 20 novembre et vendredi 11 décembre

Dubaï se prépare pour une grande journée amusante pour toute la famille.

Sous les auspices du Dubai Sports Council, le Skechers Performance Run démarre une série de six courses communautaires le 20 novembre au Dubai Ripe Market.

Ouvert à tous les âges et à tous les niveaux, les catégories de distance vont de 2,5 km – l’événement idéal pour maman, papa et les enfants – ainsi que les défis de 5 km et 10 km pour la légion de coureurs sportifs des EAU.

Si vous manquez cette course, il y en aura une autre avant la fin de l’année, qui aura lieu au même endroit le 11 décembre.

URBAN-ULTRA MOUNT SANA

Vendredi 11 décembre

L’une des courses les plus difficiles et les plus agréables de la région, l’Urban-Ultra Mount Sana, devrait revenir le 11 décembre et se déroulera dans les magnifiques montagnes des Émirats arabes unis.

La course en une étape entièrement prise en charge, qui propose un choix de distances de 10 km, 21 km et 60 km pour les participants, vous permettra de naviguer sur un terrain rocheux – avec un profil d’élévation d’environ 1000 mètres au total – et sur les spectaculaires cols de Fujairah.

Il s’agit d’une course à ne pas manquer et basée sur la réponse positive de l’année dernière, c’est l’un des événements les plus attendus de l’année.

GARMIN QUEST 2020

Vendredi 18 décembre

Dubai Sports Council, Hatta Adventures, Garmin et Arabian Epic se sont réunis pour créer la passionnante course Garmin Quest qui garantit une expérience unique dans les contreforts des montagnes Hajar.

Le Garmin Quest emmènera les participants dans une aventure de vélo à travers un terrain montagneux accidenté, un sentier traversant certaines des plus anciennes terres habitées des Émirats arabes unis et du kayak dans les eaux du barrage de Hatta.

Présenté comme un triathlon avec une différence, Garmin Quest est la première course d’aventure longue distance de la région basée sur le vélo de montagne, le trail et le kayak, et elle aura lieu le 18 décembre.

Les participants ne peuvent s’inscrire qu’en tant qu’individus, pas en tant qu’équipes, et ils peuvent choisir entre deux catégories: la catégorie Challenger, qui est ouverte aux personnes âgées de 14 à 60 ans, et la catégorie Explorer qui est ouverte aux personnes âgées de 17 à 60 ans.

Dans la catégorie Challenger, les participants courront sur une distance totale de 5,5 km, feront du vélo sur 13 km et du kayak sur 1 km en six étapes différentes. Dans la catégorie Explorateur, les participants courront sur un total de 10 km, pédaleront sur 27 km et feront du kayak sur 1 km.

