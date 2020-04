Upright Citizens Brigade ferme le centre de formation du New York Theatre / Film

Lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à fermer divers lieux de divertissement, le célèbre Brigade des citoyens droits l’improvisation et le sketch comique ont rapidement fermé leurs portes. Mais cela a également entraîné des licenciements malheureux pour des employés de théâtre à Los Angeles et à New York afin d’économiser autant d’argent que possible alors qu’il n’y avait pas de spectacles pour générer des revenus. Cependant, il semble que cela n’ait pas suffi à rester à flot à New York, car UCB a annoncé la fermeture définitive de son théâtre à Hell’s Kitchen et de son centre de formation sur la huitième avenue.

La Upright Citizens Brigade a envoyé un e-mail annonçant la fermeture des deux sites de New York qu’ils utilisaient pour des spectacles d’humour et de sketch, ainsi que des cours de comédie. Fondateurs d’UCB Matt Besser, Amy Poehler, Ian Roberts, et Matt Walsh expliqué dans l’e-mail:

«Compte tenu de la fermeture indéfinie de tous les théâtres et écoles de Los Angeles et de New York et du retour lent et incertain prévu à la normale lorsque les restrictions seront levées, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer nos baux à New York. La résiliation des baux de New York n’est pas une panacée pour la santé financière de l’organisation, mais l’un des nombreux changements que nous devrons apporter au fur et à mesure de la restructuration de notre organisation. »

Cela vient après que UCB avait déjà des problèmes avec leurs finances alors qu’ils grandissaient, en particulier à New York. En 2018, plusieurs membres du personnel ont été licenciés, y compris des employés du côté des ventes et du marketing. En 2019, UBC a fermé le théâtre East Village qu’elle occupait pendant huit ans, apparemment en raison du coût élevé du loyer, des impôts fonciers et plus encore. Il semble que des préoccupations similaires aient empêché UCB de maintenir sa croissance en ces temps incertains.

La bonne nouvelle est que UCB n’abandonne pas New York, où tant de comédiens talentueux ont fait leurs débuts et sont devenus des noms familiers. L’e-mail envoyé par UCB a ajouté:

«L’UCB ne quitte pas New York. L’école et le théâtre continueront sous une forme épurée, qui sera très similaire à la façon dont nous fonctionnions lorsque nous avons commencé à New York il y a plus de 20 ans. »

La référence à leurs racines à New York est importante, et ils se sont assurés de frapper à nouveau plus tard dans l’e-mail en réitérant:

«Nous comprenons que ces décisions auront un impact négatif sur de nombreuses personnes, mais réduire la taille que nous étions lorsque nous avons commencé est notre meilleure chance de survie. Cela nous permettra de continuer à servir autant de la communauté que possible, plutôt que de simplement fermer la branche new-yorkaise de l’organisation. »

Lorsque UCB a commencé, il ressemblait à un club de comédie makseshift, un club animé par une pure passion pour la comédie. Cette passion n’a jamais disparu, mais il est clair que le succès du nom d’UCB et sa croissance en tant que grande communauté de comédie ont rendu l’exploitation du théâtre beaucoup plus compliquée, et il semble que cela n’a peut-être pas été géré avec autant de soin ou de réflexion qu’il aurait pu l’être (vous peut tout lire à ce sujet dans cette ventilation par Vulture). Avec un peu de chance, ce retour aux racines à petit budget de UCB empêchera la scène comique de New York de perdre cette importante institution.

Vous pouvez lire l’e-mail complet que l’UCB a envoyé à sa communauté ci-dessous.

***

Chère communauté UCB, C’est avec un immense regret et une grande tristesse que nous vous informons qu’en raison de la catastrophe imprévue qu’est COVID-19, nous avons pris la décision déchirante mais nécessaire de fermer le UCB Hell’s Kitchen Theatre et le 8th Avenue UCB Training Center a New York. C’est dévastateur pour nous, mais depuis un certain temps déjà, même dans une économie normale et robuste, nous avons à peine pu payer les loyers élevés à New York pour le Hell’s Kitchen Theatre et le Training Center. Compte tenu de la fermeture indéfinie de tous les théâtres et écoles de Los Angeles et de New York et du retour lent et incertain prévu à la normale lorsque les restrictions seront levées, nous ne pouvons pas nous permettre de poursuivre nos baux à New York. La résiliation des baux de New York n’est pas une panacée pour la santé financière de l’organisation, mais l’un des nombreux changements que nous devrons apporter au fur et à mesure de la restructuration de notre organisation. L’UCB ne quitte pas New York. L’école et le théâtre continueront sous une forme épurée, qui sera très similaire à la façon dont nous fonctionnions lorsque nous avons commencé à New York il y a plus de 20 ans.

Nous aimons notre relation avec SubCulture, et nous travaillons avec eux sur une voie à suivre pour continuer nos spectacles à New York. Nous continuerons également d’offrir autant de cours que d’étudiants intéressés à les suivre. Cependant, ils seront enseignés à divers endroits à travers la ville que nous louerons par classe. Nous continuerons de servir la communauté de New York dans toute la mesure de nos moyens. Nous sommes ouverts à la possibilité d’avoir à nouveau nos propres installations à New York à l’avenir si nous pouvons trouver un moyen économiquement réalisable de le faire. Nous voulons que vous sachiez que nos décisions concernant NYC n’ont pas été prises à la légère ou sans un examen attentif des personnes concernées. Nous comprenons que ces décisions auront un impact négatif sur de nombreuses personnes, mais réduire la taille que nous étions lorsque nous avons commencé est notre meilleure chance de survie. Cela nous permettra de continuer à servir autant de la communauté que possible, plutôt que de simplement fermer la branche new-yorkaise de l’organisation. Nous réalisons que UCB Hell’s Kitchen était un endroit spécial pour beaucoup d’entre vous. Pour certains, c’était le premier endroit où vous jouiez de l’improvisation, pour d’autres, c’était votre maison loin de chez vous. Tout au long de nos 20 années en tant que propriétaires de théâtre, nous avons dû déménager à de nombreuses reprises, et chaque fois a été incroyablement douloureuse. Nous savons que la communauté UCB NYC, en particulier, a dû subir plusieurs changements et mouvements au cours de la dernière décennie. Si nous avons appris une chose tout au long de ce processus, c’est que l’espace est aussi bon que les personnes qui le remplissent. Pour l’avenir, nous espérons que nous pourrons lentement grandir pour offrir de l’espace et des opportunités au plus grand nombre de New-Yorkais possible.

L’espace Hell’s Kitchen a accueilli de nombreux spectacles et interprètes incroyables. Nous remercions le personnel pour son travail acharné et son engagement, en particulier notre directeur artistique Michael Hartney pour son dévouement inlassable. Nous comprenons que cet e-mail suscitera beaucoup de sentiments et encore plus de questions. Nous vous demandons votre patience alors que nous essayons de mettre en place de nouvelles politiques. Nous vous tiendrons informés du mieux que nous pourrons. L’UCB4 a entendu vos commentaires demandant une meilleure communication, et nous nous engageons à faire un meilleur travail pour aller de l’avant.

Merci à tous les membres de la communauté Upright Citizens Brigade pour votre amour de l’improvisation et votre passion pour l’art de la comédie. Sachez que nous essayons de continuer à offrir des services et des opportunités au plus grand nombre de personnes possible. Nos pensées vont à toutes les personnes qui seront touchées par notre réduction des effectifs. Nous souhaitons à tous dans la communauté UCB santé, réussite et épanouissement artistique. Cordialement, Matt Besser, Amy Poehler, Ian Roberts, Matt Walsh

Fondateurs de la Brigade des citoyens droits

Articles sympas du Web: