UP Board Class 10 et 12th Result 2020: L’évaluation est dans les districts de la zone rouge

UP Board Class 10e et le 12e result 2020 Update: Selon les médias, l’Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, également appelé UPMSP, commencera son processus d’évaluation pour les examens de classe 10 et 12 UP dans le district de la zone rouge de l’État à partir du 19 mai 2020 , À partir de.

UP Board Class 10 et 12th Result 2020

Selon certains rapports des médias, les élèves qui se sont présentés à la classe UP Board de 10 et 12 examens peuvent s’attendre à leur résultat d’ici juin de cette année. En revanche, le jury UP a déjà entamé le processus d’évaluation des examens du jury UP dans la zone verte et la zone orange. Même le conseil d’administration a également confirmé que les centres d’évaluation dans les points chauds de l’État ont maintenant été déplacés.

Selon certains autres médias, l’UPMSP est maintenant prête à commencer l’évaluation des feuilles de réponses dans plus de 19 districts des États qui ont été déclarés zones rouges par le gouvernement indien, où les cas de COVID-19 augmentaient de façon exponentielle.

Ces États comprennent également certains districts et ce sont Amroha, Sant Kabir Nagar, Aligarh, Rampur, Mathura, Bareilly, Gautam Budh Nagar, Meerut et bien d’autres endroits et districts. Maintenant, la vérification des feuilles de réponses pour les résultats du tableau UP de 2020 était suspendue dans les districts jusqu’à présent, mais tout devrait commencer à partir du 19e Mai de cette année.

UP Board Class 10 et 12th Result 2020 Delayed

Maintenant, en raison du retard dans la vérification des feuilles de réponses au milieu du verrouillage du virus Corona, le résultat UP Board High School 2020 et également le résultat UP Board Inter 2020 pour les 10e et 12e Les élèves de la classe, respectivement, ont été retardés.

Même selon les estimations provisoires qui ont été partagées par certains rapports et certains experts universitaires, sur le lieu actuel de vérification des feuilles de réponses, UP board sera désormais en mesure de terminer le travail d’ici la mi-juin, le résultat Up board est attendu fin juin.

