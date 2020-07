Unturned – Open World Zombie Survival sortira à l’automne

505 Games lance le jeu Open World Zombie Survival Sandbox cet automne Non retourné sur PS4 et Xbox One, comme annoncé aujourd’hui.

Non retourné a été créé par Smartly Dressed Games et saisit les joueurs comme un survivant dans les ruines infestées de zombies de la société moderne. Ici, vous devez travailler avec des amis et forger des alliances pour rester parmi les vivants. Les joueurs recherchent des fournitures telles que des vêtements, de la nourriture, des armes et des ressources artisanales telles que le bois et le métal pour construire des forts et des défenses. Les menaces et les dangers sont fous, et les joueurs doivent surveiller activement les niveaux de santé, de nourriture, d’eau et de rayonnement.

Caractéristiques

D’énormes cartes: explorez jusqu’à 8 cartes de bac à sable par terre, air et mer

Artisanat: construisez votre équipement et vos structures à partir des matériaux que vous collectez

Power up: améliorez les compétences dans trois catégories: offensive, défense, soutien

Personnalisation: les avatars peuvent être entièrement personnalisés

Multijoueur: affrontez les zombies et autres ennemis seuls ou avec des amis

Écran partagé: jouez localement avec un ami en mode écran partagé

Rivaliser ou allier: essayez de former des alliances avec d’autres joueurs ou essayez d’éliminer la concurrence par vous-même

Non retourné a été développé par 505 Games et FunLabs pour consoles et offre toutes les fonctions de jeu que les joueurs apprécient sur PC, avec des graphismes nouvellement structurés, des mécanismes de jeu améliorés, un nouveau système d’activation plus profond et une expérience rafraîchie pour les joueurs.

Non retourné sera publié à l’automne 2020.