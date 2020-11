Unsworth pense qu’un joueur de 17 ans pourrait devenir une star de la première équipe d’Everton – .

in

La starlette d’Everton, Tyler Onyango, se mettra dans le viseur de Carlo Ancelotti s’il commence à ajouter des buts à son match, a déclaré l’entraîneur des moins de 23 ans David Unsworth au Liverpool Echo.

Étant donné que les Toffees ont célébré la gloire de la Premier League 2 à deux reprises depuis 2017, il n’est pas surprenant qu’un certain nombre de jeunes talentueux se soient frayés un chemin dans l’équipe senior ces dernières années.

Dominic Calvert-Lewin, Mason Holgate, Jonjoe Kenny, Anthony Gordon et Tom Davies ont tous appris les ficelles du métier au niveau U23 avant de franchir le pas.

Onyango, un milieu de terrain de 17 ans qui idolâtre la légende d’Arsenal Patrick Vieira, n’est pas à un million de kilomètres de suivre leurs traces.

L’international anglais U17 a marqué son premier but de la saison lors de la victoire 2-0 de la semaine dernière sur Chelsea et Unsworth pense que les honneurs de la première équipe seront à sa portée si Onyango étoiles pour trouver le filet plus régulièrement.

«(Onyango a) de l’énergie, une grande énergie. Nous avons travaillé avec Tyler pour arriver dans la surface et atteindre ces buts », a déclaré Unsworth.

«Cela le mènera alors au niveau suivant et le mettra sur le radar de la première équipe.

«Ces garçons sont aussi de jeunes garçons, donc il y a encore beaucoup de développement en eux. J’espère qu’ils seront les meilleurs jeunes joueurs.

Unsworth a également fait l’éloge du partenaire de milieu de terrain d’Onyango, Einar Iversen, tandis que Beni Baningime n’a fait aucun mal à ses chances de retour à la première équipe contre Chelsea.

Aujourd’hui âgé de 22 ans, le temps presse pour Baningime au niveau de la réserve, mais la dernière de ses 12 apparitions à Everton remonte à 2018.

