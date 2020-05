Unreal Engine 5 Nanite et Lumen Tech seront «impressionnants», déclare Epic

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré que la récente démo Unreal Engine 5 de la PlayStation 5 était le résultat « d’années de discussions » entre Sony et Epic sur l’avenir des architectures graphiques et de stockage. Sur Twitter, Sweeney a promis que la technologie Nanite et Lumen ne serait pas seulement entièrement prise en charge, mais serait également « géniale » sur PS5 et Xbox Series X.

Dans un tweet ultérieur, il a précisé que cela s’applique également aux PC haut de gamme. Cependant, Unreal Engine 5 offrira également une prise en charge multi-génération car il est livré avec des fonctionnalités qui peuvent permettre aux développeurs de réduire le contenu pour les plates-formes de génération actuelle en utilisant des «techniques de rendu et d’éclairage traditionnelles». Sweeney a plaisanté plus tard que le Commodore 64 ne serait pas pris en charge.

Lorsqu’un utilisateur a demandé pourquoi Epic avait opté pour la PS5 au lieu du PC, Sweeney a répondu que cela se résumait à «l’intégration des systèmes et les performances de l’ensemble du système». «Il est très efficace d’importer des données du stockage à large bande passante dans la mémoire vidéo dans son format natif avec décompression matérielle», a-t-il ajouté.

Dans une interview séparée avec MCV UK, Sweeney a expliqué de quoi les technologies Nanite et Lumen sont capables. Il a dit:

Notre objectif n’est pas seulement d’apporter plus de fonctionnalités aux développeurs, mais d’aider à résoudre le problème le plus difficile du développement de jeux en ce moment, à savoir que la création de contenu de haute qualité prend énormément de temps et d’argent. Donc, vous voulez rendre les gens très productifs pour créer des jeux de ce niveau de qualité. Ce type de système de géométrie super dense que nous avons construit signifie vraiment que toutes les industries qui utilisent notre moteur ne doivent pas avoir à se soucier du processus de création supplémentaire, vous pouvez charger un élément de qualité de film et le moteur fait tout le travail derrière les scènes.

Consultez notre couverture précédente pour en savoir plus sur les réflexions de Sweeney sur la PS5.