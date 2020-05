UNKILLABLES # 3 ‘Une conclusion choquante et sincère’

Crédit: DC



DCeased: Unkillables # 3

Écrit par Tom Taylor

Art de Karl Mostert, Trevor Scott, Neil Edwards et Rex Lokus

Lettrage de Saida Temofonte

Edité par DC

Commentaire de Justin Partridge

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Spoilers à venir.

DCeased: Unkillables arrive à une conclusion sincèrement choquante dans son troisième et dernier numéro, alors qu’une collection hétéroclite de méchants et d’anti-héros est envahie et forcée de prendre leurs pupilles orphelines en fuite, à la recherche de la sécurité et de la solitude de la légendaire «Gotham Jungle». C’est une configuration familière en ce qui concerne la fiction zombie, car les «méchants» du monde civilisé trouvent un nouveau but et signifient protéger les innocents dans ce monde désormais déchu. L’écrivain Tom Taylor exploite même beaucoup de chocs de films d’horreur et de pièces de théâtre extrêmement condamnées entre les personnages principaux et les Anti-Life Hordes alors que le pire road-trip de tous les temps arrive à sa conclusion.

Mais qu’est-ce qui est si magnifiquement inconnu Unkillables # 3 est la façon dont Taylor et l’équipe artistique dépensent leur nombre de pages jusqu’à ce que vous supposeriez être une fin horrible à une histoire horrible, pour pivoter à la toute dernière minute et livrer un dénouement émouvant et largement peint. Tout le monde ne vit pas pour voir la fin de DCeased: Unkillables # 3, mais à tout le moins, cette finale montre que tout n’a pas été vain, envoyant cette série dans le prochain opus déjà annoncé sur une rare note de beauté et d’optimisme.

Nous ouvrons ce troisième et dernier numéro en médias, comme le protégeait l’orphelinat Jim Gordon, Red Hood, Cheetah, Lady Shiva, Cassandra Cain, le Creeper, Deathstroke, Ravager et Solomon Grundy (et Ace, The Bat-Hound). maintenant assiégé grâce à un fléau déchaîné. Avec leur abri précaire se transformant en un piège mortel, notre escouade des «Unkillables» est forcée de prendre ses responsabilités sur la route, visant le point d’interrogation qu’est Gotham City.

Du saut, Tom Taylor et les illustrations sanglantes et grondantes de Karl Mostert, Trevor Scott, Neil Edwards et Rex Lokus livrent un récit de route assez déchirant, passant notre casting de problème en problème, découpé par Taylor, drôlement drôle et narration consciente de soi. La séquence absolue du spectacle de cette section a l’équipage hétéroclite de Deathstroke face au problème continu et taquiné du zombie Mirror Master, qui attaque son bus de caravane d’abord par le rétroviseur côté conducteur, puis par les fenêtres carrées réfléchissantes de l’intérieur.

Cette séquence est très efficace, mettant à nouveau en évidence les enjeux de la série et des pièges de films d’horreur dont elle nous fait penser. L’équipe artistique peaufine la séquence encore plus en coulant la séquence dans des bordures de panneaux déchiquetées, lui donnant l’apparence d’une collection de vitres cassées au lieu de simples panneaux de bandes dessinées.

Mais c’est quand le casting arrive aux limites de Gotham, c’est là Unkillables # 3 commence à révéler son véritable cœur et sa puissance. Bien que nos guerriers capricieux voient la jungle de Gotham, une Wonder Woman infectée se dresse sur leur chemin, forçant les adultes à prendre une dernière position afin de mettre les enfants en sécurité. Bien que l’inévitabilité de certains décès de personnages soit assez fortement télégraphiée avec Taylor et l’équipe artistique qui leur donne des «battements de fin» avec leurs proches et leurs nouvelles alliances (comme les «homards des arbres» Grundy et le Creeper), que se passe-t-il quand il tout commence à mal tourner est tout sauf prévu.

Avec un seul «SHAZAM!» tonnerre à travers le cadre, la bande dessinée se transforme d’une autre déception se terminant par un riff d’horreur en une finale flamboyante et véritablement affectante, alors que Taylor associe l’héroïsme brillant perdu à l’équation anti-vie, même parmi les tactiques de survie froides et pratiques perfectionnées dans un monde post-DCeased. Ce sentiment grisant d’optimisme est martelé encore plus loin par les dernières pages de la «Jungle», également révélées comme un havre surnaturel construit et géré par les copains Ivy et Harley et maintenu par Zatanna et John Constantine. Le battement final pourrait sonner trop près de certains des meilleurs moments de Injustice pour certains, mais cela ne rend pas le virage moins puissant. Surtout une fois que Karl Mostert, Trevor Scott, Neil Edwards et Rex Lokus ont échangé les rues étroites et trempées de sang des villes tombées contre l’intérieur virdiant et chaudement éclairé d’Ivy et la forteresse de Harley du Green.

Votre kilométrage variera certainement en ce qui concerne ce genre de riffs d’horreur de super-héros, mais je suis heureux de dire que DCeased: Unkillables # 3 joue bien comme un exemple d’agitation de bandes dessinées à numéro unique. Bien qu’il puisse s’enliser dans les affaires sanglantes et les enjeux terribles des histoires de zombies, DCeased: Unkillables # 3 offre une catharsis et un optimisme indispensables à sa marque d’horreur; quelque chose souvent mis de côté en faveur de chocs et de sensations bon marché. Cette finale n’est pas parfaite, mais au moins elle est pleine d’espoir. Et parfois, ça suffit.