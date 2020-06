Universal Orlando Soft ouvre le Bourne Stuntacular Show – / Film

Les cascadeurs obtiennent rarement leur dû à Hollywood, mais Universal Studios Orlando donne à ces artistes acrobatiques le temps de briller avec le Bourne Stuntacular show, un nouveau spectacle de cascades qui remplace le long terme Terminator 2 3D: Bataille à travers le temps. Le parc à thème a organisé l’ouverture douce du spectacle cette semaine, donnant aux invités un aperçu des répétitions techniques, où les acteurs en direct ont montré leurs cascades ballétiques et ont interagi avec de superbes effets en direct et des écrans LED de projection-mapping. Vous pouvez regarder la vidéo de ces répétitions ci-dessous.

The Bourne Stuntacular Show

Le Bourne Stuntacular prend la place de Terminator 2 3D: Bataille à travers le temps, qui a fermé il y a quelques années, et a également combiné des acteurs en direct et des effets en direct avec des éléments d’écran. Mais il est clair que Le Bourne Stuntacular est la prochaine étape dans l’évolution des spectacles de cascades.

À partir de la vidéo ci-dessus, qui nous emmène à travers l’ensemble du spectacle d’une demi-heure, les invités s’alignent dans une file d’attente (distanciée socialement) pour voir les images et les accessoires de la Bourne films, qui ont joué Matt Damon comme l’assassin amnésique titulaire. La Mini Cooper de L’identité Bourne et la moto de The Bourne Ultimatum sont tous deux affichés dans la file d’attente. Ensuite, les invités capturent la pré-émission sur un écran géant, qui met en vedette l’alliée principale de Jason Bourne, Nicky Parsons (Julia Stiles) donner un briefing aux agents qui participeront à une nouvelle «surveillance virtuelle renforcée» à l’intérieur d’une «salle d’observation».

Une fois que les invités entrent dans cette salle d’observation – qui se compose d’un fond d’écran LED massif mesurant 3 640 pieds carrés à 130 pieds de large et 28 pieds de haut, derrière une scène mobile géante – il devient immédiatement clair que Le Bourne Stuntacular sera à la hauteur de son nom quelque peu ridicule. Combinant la technologie de pointe de l’écran LED qui, selon Universal, comprend «des systèmes de suivi de véhicule automatisés, une cartographie de projection précise et bien plus», avec les accessoires, effets et décors pratiques, Le Bourne Stuntacular propose un spectacle plein d’action où vous ne pouvez pas faire la différence entre ce qui est pratique et ce qui est virtuel.

Les effets sur l’écran LED sont incroyablement réalistes, se mariant parfaitement avec les huit pièces mobiles du spectacle, qui vont d’une moto à trois roues, d’une tour dans un marché de Tanger et d’un gratte-ciel à Dubaï. Cela donne des décors à couper le souffle, y compris une scène de poursuite qui tourne à près de 180 degrés et se joue au ralenti. Les cascades sont également incroyables, avec une chorégraphie de combat énergique et au moins deux chutes libres élevées dans le spectacle – une de 22 pieds – ainsi que beaucoup de Jason Bourne suspendu à des boules de démolition. Bien qu’il soit impressionnant (et un peu effrayant) à quel point l’acteur cascadeur incarnant Bourne est suspendu au plafond, cela met en évidence les faiblesses de l’histoire, qui est une intrigue assez nue impliquant un sénateur américain corrompu. Voici comment cela est officiellement décrit dans le communiqué de presse d’Universal:

Le Bourne Stuntacular suivra le personnage de Jason Bourne dans le monde entier alors que des personnages sinistres le poursuivent. Tout ce que les fans attendent de l’action Bourne franchise de films – scènes de poursuite passionnantes, combats de coups de poing, sauts défiant la mort et danger à chaque tour – se déroulera juste devant les invités avec des artistes en direct, des accessoires de haute technologie et un immense écran LED, ce qui rend impossible de discerner où l’action en direct se termine et le cinéma commence.

L’attraction est beaucoup plus familiale que la Bourne les films ont jamais été, et le spectacle se met en quatre pour plaire au public mixte qui remplit l’auditorium d’un parc à thème. Mais c’est un exploit étonnant de mise en scène virtuelle et pratique qui peut même plaire à ceux qui n’ont aucun intérêt direct dans les spectacles de parcs à thème.

Articles sympas du Web: