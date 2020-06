Universal CityWalk rouvert, Halloween Horror Nights, et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Universal CityWalk Hollywood est de retour ouvert.

Comment Universal va-t-il gérer les soirées d’horreur d’Halloween dans une pandémie?

Et plus!

Nous sommes maintenant de l’autre côté de la réouverture des principaux parcs à thème aux États-Unis, comme Universal Studios Orlando et SeaWorld. Jusqu’à présent, ce fut un sac mitigé – rendez-vous sur les médias sociaux, et vous verrez des exemples de personnes enlevant des masques, ignorant les directives de distanciation sociale, et même étant dit de les ignorer par les employés du parc. Bien sûr, nous allumons et continuons ces réouvertures, parce que… l’Amérique. Sur la côte ouest, les ouvertures ont été plus lentes, en partie parce que les directives de réouverture sont un peu plus strictes. Universal, cependant, a déjà rouvert sa destination de shopping CityWalk Hollywood, avec de grands changements, bien sûr. Seuls certains restaurants et magasins sont ouverts, et uniquement de 12h00 à 20h00, avec des directives supplémentaires comme une capacité limitée, des masques obligatoires, et plus encore. Donc, si vous devez vous rendre à la CityWalk Buca di Beppo (…doit vous?), gardez ces règles à l’esprit.

Bien sûr, tous les CityWalk ne sont pas créés égaux, car tous les CityWalk ne sont pas encore ouverts. Cela vaut pour la CityWalk que vous pourrez trouver l’année prochaine à Universal Studios Beijing. Même au milieu de la pandémie et de la récente flambée de cas à Pékin, Universal met en œuvre ses plans pour la nouvelle destination de restauration et de shopping. Il y aura un Cowfish Sushi Burger Bar, le plus grand Peet’s Coffee en Asie, et un multiplex avec le plus grand écran IMAX commercial à Pékin. Le plan, pour l’instant, est que cette CityWalk soit prête en 2021 avec le reste des Universal Studios Beijing. Mais… vous savez, les choses pourraient changer.

En parlant d’Universal Studios et de choses qui pourraient changer, parlons de Halloween Horror Nights. Cet événement est l’un des toasts de la communauté des parcs à thème chaque automne. Et bien sûr, nous aimerions tous que l’événement se reproduise cette année. Mais… encore une fois, nous sommes dans une pandémie. Donc, un événement comme celui-ci, qui n’est pas seulement rempli de monde mais qui se déroule également la nuit, devra avoir un aspect et une sensation un peu différents. L’université de parc à thème a quelques idées sur la façon dont l’événement pourrait se produire cet automne. Plus précisément, il y aura une sélection plus attentive (en quelque sorte) des invités via l’application Universal Orlando, garantissant que seules autant de personnes sont dans une maison à la fois. Le résultat est simple: les jours de la spontanéité sont peut-être révolus et vous devrez peut-être vous préparer à un événement bien organisé et structuré dans lequel on vous dira où aller et quand, sans en décider vous-même. Cela peut être un peu déprimant, mais au moins vous aurez toujours peur du pantalon.

Il faut toujours se rappeler qu’il existe de nombreux parcs à thème dans le monde, et qu’un bon nombre d’entre eux ne viennent ni de Disney ni d’Universal. Par exemple, vous pouvez considérer les parcs australiens appartenant à Village Roadshow Limited. (Vous vous souvenez peut-être du logo de leur studio dans des films comme La matrice.) Ils possèdent quelques grands parcs du continent qui se préparent tous à rouvrir au cours des prochaines semaines. Seaworld et Paradise Country sont les premiers à ouvrir leurs portes le 26 juin. Chacun des parcs a son propre ensemble de directives, y compris la limitation de la capacité de moitié. Cela peut ne pas sembler trop extrême, mais gardez à l’esprit que l’Australie n’a vu à ce jour qu’environ 7 400 cas de coronavirus.

Nous terminerons la chronique d’aujourd’hui en revenant au vaisseau mère de Walt Disney World. Vous pouvez être l’un des chanceux qui prévoient de se rendre au complexe d’Orlando lorsque les parcs rouvriront le 11 juillet. (Mettez «lucky» entre guillemets lourds.) Vous pouvez présumer que si vous avez une réservation d’hôtel, cela signifie que vous » Tous auront un accès garanti aux parcs à thème, même avec leur capacité limitée. Mais ce serait une présomption dangereuse à faire, selon les informations que Disney continue de mettre à jour sur son blog sur les parcs. Comme indiqué ici, une réservation d’hôtel ne garantit absolument pas l’accès au parc, qui sera prioritaire pour les personnes qui avaient déjà des billets de parc ou des détenteurs d’un laissez-passer annuel. Donc, si vous avez une réservation d’hôtel… assurez-vous d’avoir déjà un ticket de parc.

