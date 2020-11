United Airlines a lancé la vente de nourriture, de bière et de vin pour équilibrer l’économie

– – – Voler pendant la pandémie a été une affaire d’apporter votre propre nourriture et boissons (sans alcool) lorsque vous voyagez en classe économique.Les compagnies aériennes ont abandonné ou considérablement réduit le service de restauration en vol peu de temps après que la crise du coronavirus a commencé à réduire les contacts entre Les agents de bord et les voyageurs et le risque de propagation du virus contagieux.- – – Le manque de collations, de repas et de boissons n’était pas un gros problème au début car si peu de voyageurs montaient à bord des avions, mais alors que les voyages commencent lentement à rebondir, certains les voyageurs se demandent quand le service en vol reprendra, en particulier sur les vols plus longs. (D’autres souhaitent que les compagnies aériennes ne servent rien, y compris l’eau, pendant la pandémie, car cela encourage les passagers à retirer leur masque.) Huit mois après le début de la pandémie, United Airlines revient sur la pointe des pieds. À partir du 17 novembre, la société basée à Chicago La compagnie aérienne prévoit de commencer à vendre de la nourriture, de la bière et du vin en classe économique sur certains vols au départ de son hub de Denver. Le test comprendra des passagers sur des vols au départ de Denver vers huit destinations: Boston; Chicago; Honolulu; Houston; Los Angeles; Newark, New Jersey; San Francisco; et Washington, DCUnited n’offre actuellement aux passagers en classe économique sur les vols intérieurs de 2 heures et 20 minutes ou plus qu’un sac de collations gratuit avec deux collations et une petite bouteille d’eau. Les passagers de tous les vols reçoivent des boissons sans alcool gratuites. Aucun alcool n’est disponible en classe économique régulière et cela restera le cas, sauf sur certains vols au départ de Denver.La décision de recommencer à vendre de la nourriture, de la bière et du vin découle des commentaires des clients selon lesquels le service en vol est «une partie importante de leur expérience de voyage », a déclaré la porte-parole de United, Christine Salamone. La compagnie aérienne a travaillé avec la Cleveland Clinic pour développer un système de paiement numérique« sans contact »lors de l’achat des collations et des boissons. Les voyageurs qui souhaitent acheter de la nourriture et des boissons devront stocker les informations de leur carte de crédit dans l’application mobile de United ou sur son site Web afin qu’il n’y ait pas d’échange de cartes de crédit en vol.Alaska Airlines a entendu des commentaires similaires de la part des passagers, elle a donc commencé à vendre des fruits. -et-plateaux de fromages le 4 novembre sur certains vols. Les plateaux coûtent 8 $ et doivent être précommandés sur l’application mobile ou sur le site Web de la compagnie aérienne au moins 20 heures avant le vol avec une carte de crédit enregistrée.Voici ce que les autres compagnies aériennes américaines servent en classe économique pendant la pandémieAllegiant Airlines: Nourriture, boissons gazeuses et alcool à vendre via l’application mobile de la compagnie aérienne Alaska Airlines: boissons sans alcool, eau et (sur les vols du matin) café et thé gratuits. Sur les vols de plus de trois heures environ, les passagers ont la possibilité de précommander un plateau de fruits et de fromages à 8 $. American Airlines: eau et collation gratuites sur les vols entre 2h30 et 4h30. Les passagers des vols plus longs reçoivent des biscuits ou des bretzels Biscoff ainsi que de l’eau et des boissons gazeuses en conserve ou du jus.Delta Air Lines: collation préemballée et eau en bouteille gratuites Frontier Airlines: eau en bouteille à vendre Hawaiian Airlines: sandwich et boissons gazeuses gratuits sur la plupart des vols entre le continent et Hawaii. Les passagers des vols entre New York et Boston et Hawaï reçoivent également du café et du thé et peuvent acheter des boissons alcoolisées.JetBlue Airways: des collations gratuites et une gamme limitée de boissons non alcoolisées ainsi qu’une sélection de boîtes de collations préemballées à vendre.Southwest Airlines: eau et collations gratuites sur vols de plus de 250 miles. Aucun service sur les vols plus courts. Les passagers des vols d’Hawaï reçoivent de l’eau et des collations.Spirit Airlines: des collations, des boissons gazeuses et de l’alcool à vendre. – – –