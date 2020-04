Une Volkswagen T-Roc GT plus sportive se dirige-t-elle vers nous? Et peut-être plus?

Volkswagen envisage d’apporter des variantes de performance de tous leurs modèles, à commencer par une nouvelle GT Line du T-Roc, puis nous pourrions en voir une pour le Taigun également.

Volkswagen veut s’imposer comme une marque de SUV en Inde et ils l’appellent à juste titre la stratégie «SUVW». Ils vont lancer jusqu’à quatre nouveaux VUS en Inde au cours des deux prochaines années et, comme il s’avère maintenant, ils ont quelque chose d’encore plus excitant pour nous. Volkswagen envisage d’introduire les variantes de performance de leur SUV en Inde. Le premier produit de cette stratégie pourrait être la Volkswagen T-Roc GT Line ou le «T-Roc R» tel qu’il est connu sur les marchés internationaux.

Volkswagen envisage d’apporter des variantes de performance de tous leurs modèles, à commencer par une nouvelle gamme GT du T-Roc.

Volkswagen utilisera probablement «GT line» comme suffixe car ce nom est déjà plus populaire sur le marché indien avec la Polo an Vento. Cela, le cas échéant, ne se produira qu’en 2021 après que Volkswagen ait pris la décision de fabriquer ou non le T-Roc localement. Actuellement, Volkswagen vend le T-Roc en Inde en tant qu’importation entièrement construite, au prix de Rs 19,99 lakh. Si le T-Roc est assemblé localement à l’avenir, il serait idéal d’apporter un petit lot d’importations avec un moteur plus puissant et une garniture plus sportive pour la ligne GT du T-Roc.

La Volkswagen T-Roc GT Line sera essentiellement le T-Roc R vendu à l’international.

Sous le capot, Volkswagen pourrait équiper la T-Roc GT Line de deux options de moteur selon qu’elle est fabriquée localement ou est toujours importée. Il y a un moteur à essence TSi de 1,8 litre de 206 ch de la Polo de course et un moteur à essence TSI de 2,0 litres de 294 ch. En fait, ce moteur 2.0L TSI est ce qui a été lancé sur le T-Roc R en Allemagne il y a quelques mois. En outre, il s’agit du même moteur que celui proposé sur le VW Tiguan AllSpace en Inde, bien que dans un état beaucoup moins précis avec 187 ch. Quel que soit le moteur, il sera livré en standard avec une boîte de vitesses DSG automatique.

Lisez aussi: La gagnante des WCOTY Kia Telluride et nos Kia Seltos partagent ces 10 caractéristiques

Le VW T-Roc GT ou T-Roc R comme son renommée internationale est beaucoup plus agressif avec des pare-chocs beaucoup plus sportifs avec de grandes prises d’air et des DRL empilés verticalement. Il reçoit également de nombreux badges «R» et une palette de couleurs intérieure tout en noir plus sportive avec des sièges monogrammés «R». Pour vous donner un prétexte, il est proposé au sein de l’entreprise de proposer sur le marché des variantes de performances de chacun de ses modèles. VW est très connecté à sa division Motorsport, et cette connexion fait partie intégrante du plan marketing de l’entreprise, et donc de son portefeuille de modèles également.

Lisez aussi: 5 VUS indiens utilisés comme voiture de police à l’étranger

Sirish Vissa, directeur de VW Motorsport India, a déclaré: «Nous envisageons de créer des versions spéciales de chaque voiture. Notre grand coup de pouce en Inde est la gamme SUV. Ce sont pratiquement les meilleures voitures pour l’Inde. Restez à l’écoute. Il y aura certainement quelque chose. » Gardant le cap sur cette idée, nous pourrions peut-être même voir une itération plus sportive du SUV compact Taigun qui devrait également arriver bientôt chez Volkswagen. Tout cela est certainement de la spéculation à ce stade, mais une excellente idée si Volkswagen veut réellement avoir des variantes de performance de chacun de ses modèles sur le marché indien. Cela aidera certainement Volkswagen à se démarquer de ses rivaux et à attirer un nouveau public à la marque. Nous espérons vraiment que quelque chose d’excitant de votre part arrive, Volkswagen.

La source