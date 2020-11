Une vidéo qui fuit montre des temps de chargement impressionnants de Miles Morales sur PS5

Depuis l’annonce officielle de la PlayStation 5, Sony se vante du SSD ultra-rapide de la console et des temps de chargement impressionnants. Un certain nombre de développeurs ont soutenu les affirmations de la société, notant que les écrans de chargement sont presque inexistants maintenant.

Eh bien, nous pouvons maintenant voir par nous-mêmes à quelle vitesse un jeu peut se charger sur la PS5, grâce à une fuite d’images brutes. La vidéo ci-dessous montre Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en cours de chargement depuis l’écran d’accueil. Il faut environ sept secondes pour passer de l’écran d’accueil au menu principal, et il faut environ deux secondes pour entrer dans le jeu à partir du menu principal.

Nous ne savons pas d’où vient la fuite d’origine, mais elle aurait été téléchargée sur Twitter puis supprimée. La vidéo ci-dessus a été téléchargée sur Imgur et partagée sur Reddit. Sony a supprimé des copies sur YouTube et d’autres sites, donc si la vidéo ci-dessus disparaît, nous mettrons à jour cet article avec une autre copie, si disponible.

Sony a autorisé une nouvelle technologie de compression pour la PS4 et la PS5 qui réduit considérablement les temps de chargement. Les mises à jour furtives récemment publiées pour les titres PS4 ont considérablement réduit les temps de chargement pour un certain nombre de jeux, notamment The Last of Us Remastered.

Dans moins de deux semaines, nous ferons tous l’expérience de cette technologie nous-mêmes et nous ne pouvons certainement pas attendre. En attendant, restez à l’écoute de nos premières impressions sur la PS5 alors que Chandler joue avec la console (et rend le reste d’entre nous assez jaloux).

La PS5 sera lancée le 12 novembre.