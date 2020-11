Une vidéo de fuite sur PS5 révèle des temps de chargement remarquables pour Spider-Man: Miles Morales

in

La PS5 sortira dans les magasins le 12 novembre et le battage médiatique pour la console de nouvelle génération de Sony est déjà gratte-ciel. Un tas de jeux incroyables seront également disponibles au lancement de la console, et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est en tête de la liste. Naturellement, les développeurs d’Insomniac Games font de leur mieux pour promouvoir le jeu.

Récemment, Marvel’s Entertainment a mis en ligne une vidéo de gameplay qui a révélé le costume de Miles Morales et la dynamique du jeu. La réponse à la vidéo de gameplay a été extrêmement positive:

Alors que les fans étaient occupés à apprécier cette vidéo de gameplay, une autre vidéo est devenue virale. Ce sont des images PS5 qui révèlent les temps de chargement époustouflants de Spider-Man: Miles Morales.

Temps de chargement PS5: Spider-Man Miles Morales de l’écran d’accueil au jeu en seulement 7 secondes depuis PS5

Le titre à venir est sans aucun doute un jeu haut de gamme. Les développeurs ont accordé une attention particulière aux détails et aux animations du jeu. En conséquence, le jeu représente 57 Go de données. Cependant, la vidéo divulguée suggère que la PlayStation 5 se charge de l’écran d’accueil au jeu en seulement 7 secondes.

Compte tenu de la taille énorme du jeu, ces chiffres sont certainement impressionnants. Les affirmations de Sony selon lesquelles la PS5 dispose d’une technologie supérieure pour gérer le SSD semblent tout à fait correctes pour le moment. La PS5 dispose d’un SSD M.2 de 825 Go capable de transférer 5,5 Go de données / seconde.

Reprise rapide de la Xbox vs temps de chargement de la PS5

Il ne fait aucun doute que la PS5 est une console puissante. Cependant, cela ne signifie pas que la Xbox est en aucune façon à la traîne. Les consoles de nouvelle génération de Microsoft, les Xbox Series X et S offrent une reprise rapide à leurs utilisateurs. Avec l’aide de celui-ci, les joueurs peuvent basculer entre les jeux en un rien de temps.

Microsoft s’est beaucoup amélioré depuis 2013 et Sony a continué d’élargir sa vaste collection de titres propriétaires. Par conséquent, il est prudent de supposer que la guerre des consoles de nouvelle génération sera plus proche que jamais. Les deux géants de la console ont travaillé dur pour améliorer les performances de leurs consoles, et cela se voit clairement.

