Une vidéo capture le moment où un diplomate britannique sauve la vie d’une étudiante en Chine après sa chute dans la rivière

Un diplomate britannique a été salué comme un héros après avoir plongé dans une rivière en Chine et sauvé la vie d’un étudiant qui aurait pu se noyer.Le consul général Stephen Ellison, 61 ans, basé dans la ville de Chongqing, marchait au bord d’une rivière. dans un village voisin lorsqu’une femme de 24 ans a glissé sur des rochers et est tombée à l’eau. La vidéo de l’incident capturée par les spectateurs a montré la femme se débattant dans le courant rapide avant de disparaître sous une passerelle et d’émerger face contre terre, apparemment inconsciente. M. Ellison a ensuite enlevé ses chaussures et a plongé pour la sauver.Effort de sauvetage Le consul général Stephen Ellison, 61 ans, basé dans la ville de Chongqing, marchait au bord d’une rivière dans un village voisin lorsqu’une femme de 24 ans a glissé. sur des rochers (Photo: Twitter) M. Ellison, qui prend part à des triathlons, a réussi à retourner la femme et à lever son visage hors de l’eau. Il a ensuite nagé jusqu’à la berge avec elle, a mis la femme dans une aide à la flottabilité qui avait été lancée par des spectateurs et elle a été mise en sécurité. Le diplomate a ensuite nagé vers des rochers moins profonds et est sorti. Nous sommes tous extrêmement fiers de notre consul général de Chongqing, Stephen Ellison, qui a plongé dans une rivière samedi pour sauver une élève qui se noyait et la nager en sécurité. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe – Royaume-Uni en Chine ???????? (@ukinchina) 16 novembre 2020 M. Ellison, originaire de Newcastle et dont le rôle à Chongqing est principalement de soutenir les liens commerciaux bilatéraux entre la Grande-Bretagne et la Chine, a admis que cela n’avait pas l’air trop beau au début. «Elle était inconsciente, elle ne respirait pas et pendant une courte période, nous avons craint le pire», a-t-il déclaré à la BBC. «Mais quand nous sommes revenus sur le côté, elle a recommencé à respirer. Des villageois reconnaissants l’ont récompensé après le sauvetage héroïque avec des vêtements secs et des boissons chaudes. Secouée mais en convalescence La femme n’a pas été nommée mais est censée être une étudiante à l’Université de Chongqing et originaire de Wuhan. Elle aurait été secouée par l’incident, mais se rétablit maintenant lentement et très reconnaissante pour son sauvetage.Elle a depuis invité M. Ellison à dîner avec sa famille, a rapporté la BBC.

