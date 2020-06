Une vidéo au ralenti montre l’Apple Watch protégeant ses circuits contre les dégâts d’eau

Vous craignez que l’eau ne fasse frire votre Apple Watch? L’Apple Watch de première génération et les modèles de la série 1 sont résistants aux éclaboussures et à l’eau, mais ils ne doivent pas être immergés. À partir du modèle de la série 2, la montre peut être utilisée pour nager dans une piscine ou l’océan. Mais ne portez pas votre Apple Watch pendant la plongée sous-marine, le ski nautique ou si vous êtes impliqué dans une activité où il y a de l’eau à grande vitesse qui peut s’infiltrer dans l’appareil.

Regardez l’Apple Watch expulser l’eau au ralenti



Les modèles Apple Watch des séries 2 à 5 ne doivent pas être immergés au-delà d’une faible profondeur. Cela pourrait changer un peu avec l’Apple Watch Series 6 selon Ming-Chi Kuo de TF International. L’analyste, qui sait ce que le PDG d’Apple, Tim Cook, prend pour le petit-déjeuner avant que le dirigeant ne décide, déclare la prochaine Apple Watch aura une meilleure résistance à l’eau. La montre de la série 5 peut survivre dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Ce qui amène tout cela aujourd’hui, en plus des pluies constantes dans le sud, c’est une vidéo prise par The Slow Mo Guys. Tout comme le nom de leur chaîne YouTube le suggère, les gars (Gavin Free et Daniel Gruchy) utilisent des vidéos au ralenti pour expliquer la technologie et la science. Dans leur dernière vidéo, les gars montrent comment l’Apple Watch éjecte de l’eau pour protéger les circuits à l’intérieur de l’appareil. Comme l’explique la vidéo, l’Apple Watch (encore une fois, série 2 et versions ultérieures) passe en mode de verrouillage de l’eau lorsqu’elle est mouillée, empêchant ainsi toute entrée tactile de fonctionner. Cela empêche toute interaction accidentelle avec la montre et permet également à l’appareil d’expulser l’eau du haut-parleur. Vous pouvez même activer la fonction à l’avance si vous savez que vous allez immerger l’appareil. Gardez à l’esprit que le Water Lock n’améliore pas la résistance à l’eau de l’appareil. Pour activer la fonction, accédez au Centre de contrôle et appuyez sur l’icône de goutte d’eau.

Pour désactiver le verrouillage de l’eau et pousser le H2O, il vous suffit de tourner la couronne numérique. À 2000 images par seconde, vous pouvez voir l’eau bouillonner hors du haut-parleur. Une partie de l’eau est piégée par le haut-parleur et aspirée dans la montre. L’Apple Watch arrête donc le processus pendant une courte période pour permettre à l’eau de s’accumuler avant que les vibrations ne repoussent le liquide. Cela se déroule pendant 10 cycles avant l’arrêt des vibrations.

Nous espérons voir L’Apple Watch Series 6 a été dévoilée en septembre avec une application native de surveillance du sommeil et un oxymètre de pouls. Ce dernier mesure la saturation en oxygène dans le sang de l’utilisateur pour s’assurer que la substance rouge circule dans tout son corps. En parlant de fonctionnalités de sauvetage sur l’Apple Watch, la détection des chutes a fait son travail selon le KETV d’Omaha (via AppleInsider). Le mois dernier, Jim Salsman, un agriculteur de 92 ans, avait grimpé une échelle de 21 pieds pour empêcher une poubelle d’être attaquée par des pigeons. Mais le vent a fait sauter l’échelle de 2 pieds, faisant tomber Salsman. Après avoir heurté le sol, il souffrait beaucoup et personne n’était là pour l’aider.

Pas au courant de la fonction de détection de chute sur ce garde-temps, Salsman a crié dans sa montre, « Hey Siri Jim Salsman, blessé gravement à la ferme. » Mais la montre était bien en avance sur lui et après avoir détecté la chute, elle a appelé les services d’urgence avec le lieu de l’incident. Le fermier s’est retrouvé avec une hanche cassée et d’autres fractures; il reste à l’hôpital mais se considère toujours chanceux.

Le détecteur de chute est activé lorsqu’il détecte que l’utilisateur de la montre a subi une chute brutale. Si la personne blessée ne répond pas aux invites, elle contactera l’aide et les personnes figurant sur la liste de contacts d’urgence de l’utilisateur. Les 65 ans et plus ont la fonction activée par défaut tandis que les plus jeunes peuvent l’activer manuellement.