Une troisième version du magnifique LG Velvet est en route avec des vitesses 5G et un prix inférieur

Le compatible 5G Velvet est sans doute le smartphone le plus intéressant publié par LG depuis longtemps, et bien que la société ait inexplicablement retardé ses débuts commerciaux aux États-Unis jusqu’à la semaine dernière, le 6,8 pouces raisonnablement puissant et glorieusement élégant est à gagner maintenant … à un prix plus bas que prévu il y a quelques mois.

Alors que la connectivité 5G est sans aucun doute l’un des principaux arguments de vente du combiné haut de gamme en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, le vieux continent se prépare également à la sortie d’un Modèle 4G LTE uniquement contenant un chipset haut de gamme il y a quelques années.

Il s’avère que la famille LG Velvet est sur le point d’ajouter un troisième membre, bien que nous n’ayons absolument aucun détail sur la disponibilité et le prix de cette mystérieuse variante compatible 5G à partager avec vous pour le moment. Tout ce que nous savons, c’est qu’un autre appareil de marque Velvet est en préparation avec un SoC MediaTek MT6883 et 6 Go de RAM sous son capot.

Ce processeur prenant en charge la 5G est également connu sous le nom de Dimensity 800, et au cas où vous vous poseriez la question, ce n’est pas le même silicium MediaTek qui, selon la rumeur, alimenterait le OnePlus Nord 5G lorsque l’appareil de milieu de gamme s’appelait encore OnePlus 8 Lite. En tant que tel, vous ne devriez pas vous attendre à un niveau de vitesse brute similaire à celui du SoC Snapdragon 765, ce qui signifie que cette prochaine version de LG Velvet pourrait également être moins chère que le modèle 5G «original».

Le SoC MediaTek Dimensity 800 se trouve actuellement dans les premiers téléphones en Chine comme le ZTE Axon 11 SE ou Huawei Enjoy 20 Pro, ce qui ne nous donne pas beaucoup d’espoir que nous verrons jamais ce troisième membre de la gamme LG Velvet officiellement publié en les Etats Unis.

Fait intéressant, la densité de 420 dpi également révélée par les documents de la console Play de Google suggère fortement que cette chose viendra avec un écran plus petit que le LG Velvet 5G de 6,8 pouces. La résolution d’affichage est apparemment inchangée, à 2460 x 1080 pixels, et Android 10 est sans surprise configuré pour exécuter le logiciel show out the box.