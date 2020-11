Une travailleuse du sexe nie être la «  matriarche  » d’un gang du crime dans la frénésie de cambriolage de Tamara Ecclestone

Une travailleuse du sexe roumaine accusée d’être la «matriarche» d’un gang du crime censé être à l’origine de la plus grande frénésie de cambriolages domestiques de Grande-Bretagne a nié toute implication – déclarant à un tribunal qu’elle n’était à Londres qu’avec l’un des voleurs présumés «pour lui tenir compagnie» . Niant toute implication, Maria Mester, 47 ans, a déclaré qu’elle avait reçu plus de 5000 £ par un homme accusé d’être membre du gang pour l’accompagner à Londres pendant une semaine en décembre de l’année dernière en même temps qu’une série de cambriolages. réalisée sur des maisons de célébrités dans l’ouest de Londres. La prétendue conspiration en vue de commettre plusieurs cambriolages a atteint son apogée lorsque des bijoux, de l’argent et des effets personnels d’une valeur de 25 millions de livres sterling ont été enlevés au domicile de Kensington de la mondaine Tamara Ecclestone, fille de l’ancien magnat de la Formule 1, Bernie Ecclestone. La mannequin britannique et mondaine Tamara Ecclestone (Photo: NIKLAS HALLE’N / AFP / Getty) Les procureurs affirment que Mme Mester, qui a quitté la Grande-Bretagne immédiatement après le raid d’Ecclestone et a été arrêtée en janvier portant des boucles d’oreilles identiques à une paire prise lors du cambriolage, était la lynch pin d’un «casting de soutien» qui a accompagné le gang de cambriolage à Londres. Mais l’escorte s’est effondrée au tribunal car elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas eu connaissance des cambriolages et avait simplement accepté l’offre d’un client de l’accompagner pendant une semaine à Londres. « Il était civilisé … avec de bonnes manières », a-t-elle déclaré à l’Isleworth Crown Court que l’homme, accusé d’être l’un des cambrioleurs et ne pouvant être nommé pour des raisons juridiques, lui avait offert jusqu’à 5 300 £ pour ses services au cours de la semaine. S’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète, Mme Mester a déclaré: «[The client] a dit qu’il est ici pour affaires, et si je venais avec lui et lui tenais compagnie pendant une semaine, il me paierait. Il n’était pas alcoolique, il n’était pas toxicomane, il n’était pas violent – il était civilisé, instruit et avec de bonnes manières. De mon point de vue, il était très généreux. La travailleuse du sexe, qui a déclaré qu’elle avait déménagé à Milan après la chute du communisme dans sa Roumanie natale et a travaillé dans des endroits comme les Émirats arabes unis, a déclaré au tribunal que le voyage à Londres lui avait permis de «faire d’une pierre deux coups». »En voyant son fils, Bogdan Savastru. M. Savastru, 30 ans, de Bethnal Green, dans l’est de Londres, est également accusé d’avoir aidé l’équipe de cambriolage avec sa mère et deux autres hommes. Ils nient tous le complot en vue de commettre un cambriolage, entre autres accusations. Mme Mester est accusée d’avoir aidé aux cambriolages au domicile familial de Mme Ecclestone et à un raid antérieur sur la propriété de feu le président du Leicester City FC et magnat thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha. Il est allégué qu’elle a rencontré à Londres les quatre cambrioleurs présumés, dont les cibles auraient inclus un raid sur le domicile du manager de Chelsea, Frank Lampard. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait discuté des cambriolages avec les hommes, elle a répondu: «Non, à propos de tous ces cambriolages, je l’ai appris par les avocats et ici au tribunal. «Merci de m’écouter» Au début de l’audience, elle s’est adressée en larmes au juge en disant: «Je vous remercie, Mon Seigneur, après 11 mois de m’écouter.» Le procès continue.