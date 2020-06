Une suite recherchée se produira-t-elle au format Screenlife? – / Film

Pendant des années, Hollywood envisageait de faire une suite à Voulait, le film de 2008 mettant en vedette James McAvoy et Angelina Jolie comme des assassins qui peuvent courber la trajectoire d’une balle dans les airs. Et même si le film est sorti il ​​y a plus d’une décennie, il semble que l’idée d’un Recherché 2 n’est pas encore mort – du moins, pas dans l’esprit du réalisateur du premier film.

Timur Bekmambetov, le directeur de Voulait et le producteur de films comme Recherche et Sans ami, suggère maintenant qu’un Voulait suite pourrait être faite en utilisant la même technologie Screenlife utilisée pour ses films récents. Lisez ses commentaires ci-dessous.



Screenlife, le « tout se joue sur les écrans d’ordinateur portable et / ou de téléphone » suppose que nous avons vu dans plusieurs films à ce stade (utilisé de manière créative jusqu’à présent en 2018). Recherche), semble être là pour rester. Selon Deadline, Bekmambetov, le producteur de cette technologie, vient de signer un accord avec Universal pour réaliser cinq autres films tournés dans ce format. Il n’est pas clair si ces cinq films font partie de la liste de quatorze qu’il développait il y a quelques années ou si ce sont cinq nouveaux projets, mais de toute façon, il est clair qu’Universal pense qu’il y a un gros avantage à ce type de sur -la production bon marché.

Lorsque le sujet d’un Voulait suite est revenue, le producteur a suggéré que Recherché 2 pourrait être réalisé en utilisant la même approche cinématographique que sur les écrans:

«Peut-être faire la suite dans Screenlife. Je ne peux pas imaginer qu’un assassin dans le monde d’aujourd’hui puisse courir avec un pistolet. Pourquoi? Il utilisera des drones, il utilisera probablement la technologie informatique. Vous n’avez plus besoin de plier les balles. Vous devez tordre les idées. «

Recherché 2 a été à différents stades de développement au cours de la dernière décennie, les premiers scénaristes se sont d’abord éloignés d’une suite, puis ont été réembauchés par le studio. En 2012, l’écrivain Derek Haas a expliqué la prise de la suite: «C’est« Où est Wesley? [James McAvoy’s character] quatre ans après les événements du premier film? « La seule chose que je peux vous dire, c’est que Wesley recrute maintenant, quatre ans plus tard, une jeune femme qui est dans sa situation dans le premier film. Elle a une vie de merde. Il est en quelque sorte dans le Fox [Angelina Jolie] rôle. Cette nouvelle fille est mise au monde. »

On ne sait pas si Bekmambetov était juste en train de spitballer ou s’il a réellement réfléchi au développement d’une suite dans ce format, mais cela marquerait certainement un énorme changement esthétique pour la franchise. Et si cela se produit et que cela réussit financièrement, cela pourrait ouvrir la porte à des séquences non conventionnelles pour d’autres films. Je serais tout à fait d’accord – d’autant plus que les studios sont plus susceptibles de tenter leur chance avec des cinéastes débutants, et si ces réalisateurs peuvent s’établir avec une approche intelligente et créative d’un morceau d’IP populaire, ce serait un excellent moyen de monter dans l’industrie.

Si la Voulait suite se produit, il sera très probablement sans l’une de ses plus grandes stars. Angelina Jolie a déclaré qu’elle n’était pas intéressée à reprendre son rôle dans un suivi (ce qui serait difficile, car son personnage est décédé dans le premier film), mais aussi récemment qu’en 2015, Universal espérait qu’elle changerait d’avis. Fox pourrait-il apparaître comme une sorte de fantôme dans la machine dans une version Screenlife de Recherché 2? Peut-être qu’elle apparaîtra dans une galerie de photos que Wesley pourrait feuilleter sur son bureau s’il se sent sentimental.

