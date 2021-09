Une star du Seigneur des anneaux rejoint Idris Elba au casting du film Luther

in

Le long métrage sur la série avec Idris Elba n’arrête pas d’ajouter des talents à son casting, puisqu’il a été révélé cette semaine que l’acteur du “Seigneur des anneaux” Andy Serkis jouera dans le film “Luther”, produit par Netflix et la BBC.

Pour ceux qui ne connaissent pas Luther, il s’agit d’une série policière sur John Luther, un détective qui s’occupe d’affaires d’homicides, souvent impliquant des tueurs en série, et qui a la capacité de pénétrer dans l’esprit du criminel. Cependant, ses méthodes, sa personnalité et sa vie privée troublée l’ont souvent mis en porte-à-faux avec ses supérieurs, ce qui a conduit certains à le considérer comme le problème plutôt que la solution.

Grâce au succès de ses cinq premières saisons, la série a obtenu le feu vert pour faire un long métrage sur le détective et, selon un rapport du Hollywood Reporter, le casting a commencé. Andy Serkis devrait jouer le rôle du méchant dans le film Luther, selon la source.

Serkis s’est fait un nom dans le septième art pour ses rôles qui attirent l’attention, par exemple Gollum dans la trilogie du Seigneur des anneaux, César dans La Planète des singes ou Klaw dans Black Panther. Il réalisera également Venom : Let There Be Carnage, avec Tom Hardy.

La même source a également révélé que la nominée aux Oscars Cynthia Erivo, actrice de Harriet, fera partie du casting de Luther. Elle jouera l’acolyte et la némésis du protagoniste, mais aucun autre détail n’a été donné sur son personnage.

Le créateur de la série Luther, Neil Cross, a écrit le scénario du film, dont la réalisation est confiée à Jamie Payne. La production du film devrait commencer en novembre de cette année. Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie.