Une star de 45 millions de livres applaudit un joueur de Liverpool sur Twitter – .

Photo de PETER BYRNE / POOL / AFP via Getty Images

Liverpool a un nouveau héros et son nom est Diogo Jota.

L’ancien attaquant des Wolves est sorti du banc pour marquer le vainqueur des Reds lors du match 2-1 de la nuit dernière contre West Ham United à Anfield.

Même lorsque son premier but a été exclu par VAR, Jota a continué à se brancher et a marqué un but légitime pour les champions de la Premier League dans les 10 dernières minutes.

Le joueur de 23 ans a maintenant quatre buts pour Liverpool dans toutes les compétitions et bien qu’il soit encore très tôt, les signes qu’il est un ajout de classe sont indéniables jusqu’à présent.

C’est un autre remplaçant de seconde période à Xherdan Shaqiri qui a désigné le vainqueur de la star portugaise samedi.

Et voici comment l’ajout de 45 millions de livres sterling a réagi à l’objectif – et à l’aide – sur Twitter par la suite:

La carrière de Jota à Liverpool est clairement à la hausse, mais celle de Shaqiri pourrait également revenir.

C’est un joueur que la tenue d’Anfield a essayé de vendre l’été dernier, mais l’international suisse a décidé de rester dans les parages [The Daily Mail].

Lorsqu’il est en forme, Shaqiri peut être un joueur décent pour Liverpool, comme il l’a prouvé hier soir, et il sera fascinant de voir si cette passe décisive entraînera un retour en forme pour le joueur de 28 ans.

Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

