Une star d’Arsenal nommée dans le TOTS statistique de WhoScored mais ce n’est pas Aubameyang – .

Arsenal doit remercier Pierre-Emerick Aubameyang de ne pas avoir terminé dans la moitié inférieure du tableau de Premier League. Les 22 buts de l’international gabonais cette saison ont aidé les Gunners à terminer huitième dans une saison vraiment décevante.

Les Gunners se sont séparés d’Unai Emery en novembre après un début de campagne torride. Freddie Ljungberg était à la barre pendant environ un mois avant l’arrivée de Mikel Arteta pour stabiliser le navire.

L’Espagnol pourrait mener Arsenal jusqu’à la huitième place, mais cela aurait pu être bien pire. Aubameyang remportera probablement le prix du joueur de la saison d’Arsenal, mais sa performance cette saison n’a pas été suffisante pour faire partie de l’équipe de la saison de WhoScored. Un joueur d’Arsenal, cependant, l’a fait.

Leno est-il plus important pour Arsenal qu’Aubameyang?

Arsenal n’a marqué que 56 buts en championnat cette saison, dont 22 venaient d’Aubameyang. Le skipper des Gunners est considéré par beaucoup comme le joueur le plus important du club, mais statistiquement, Bernd Leno est plus intégral.

L’Allemand, lors de ses 30 matchs cette saison, a effectué 110 arrêts en Premier League et s’est vanté d’un pourcentage d’arrêts de plus de 77%. (Fbref)

Les faiblesses défensives d’Arsenal sont connues de tous et malgré cela, les Gunners n’ont concédé que 48 buts toute la saison. Les performances de Leno sont la principale raison pour laquelle ce nombre n’est pas d’au moins 20 de plus, ce qui montre qu’il fait tout aussi partie intégrante du côté qu’Aubameyang, sinon plus.

Leno a fait partie de l’équipe de la saison malgré avoir raté les huit derniers matchs de la saison. Les performances de l’Allemand ce trimestre sont tout simplement excellentes, mais son retour pour devenir le numéro un d’Arsenal est difficile.

Emiliano Martinez a dépassé les attentes et s’il continue avec sa forme, il conservera probablement sa place dans le onze de départ. Cela laisserait Leno sur le banc, ce qui serait vraiment dommage après sa saison exceptionnelle.

Cela pourrait poser quelques problèmes dans la fenêtre de transfert d’Arsenal. Aucun des deux gardiens ne sera prêt à rester longtemps sur le banc, ce qui obligerait Arsenal à se séparer d’au moins l’un d’entre eux, ce qu’ils préféreraient ne pas faire dans un monde idéal.

