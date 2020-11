Une spin-off féminine obtient un titre – / Film

Le mot est sorti aujourd’hui que Marvel Studios développe un R-rated Deadpool 3, mais enfoui dans ce rapport original, il y avait une nouvelle que nous n’avions pas entendue auparavant. Le projet de Sony dirigé par une femme Jump Street Le spin-off aurait un titre, et il est approprié compte tenu du penchant de la franchise pour l’humour: Jump Street: maintenant pour son plaisir. je suppose Jump Street: nervuré pour son plaisir peut avoir été un pas trop loin.



Avez-vous oublié que Sony développait une spin-off de Phil Lord et Chris Miller 21 et 22 rue Jump des films, et l’intention de ce spin-off pour que deux femmes jouent un rôle central dans une nouvelle histoire? Vous n’êtes pas le seul – l’existence de ce projet m’a complètement échappé. C’est peut-être parce que la dernière fois que nous avons entendu une mise à jour à ce sujet, c’était en décembre 2018, et le monde est devenu de plus en plus chaotique depuis lors.

La dernière fois que nous avons entendu, Voyage de filles étoile Tiffany Haddish était en pourparlers pour incarner un policier qui se fait sous couverture en tant que professeur de lycée et se fait passer pour la mère d’un nouvel élève de l’école, qui se trouve également être un policier en civil. Awkwafina (Asiatiques riches fous) était recherché pour ce rôle plus jeune, mais il semble qu’aucun d’eux n’ait encore officiellement rejoint le projet.

Jump Street: maintenant pour son plaisir a été écrit par des sœurs Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin, qui ont des crédits sur Bob’s Burgers, s’attaquera au script pour Deadpool 3, et a également écrit une version cinématographique de Les Sims jeu vidéo pour Legendary.

Articles sympas sur le Web: