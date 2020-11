Une sortie scolaire obligatoire au lycée remplie d’action – / Film

Si Le « Da Vinci Code était trop difficile à suivre à cause de tout l’art et du non-sens, alors Disney vous a couvert avec une chasse au trésor où les énigmes sont faciles et tout est expliqué en détail comme si vous étiez sur une sorte de sortie scolaire au lycée. Trésor national prenez-nous Nicolas Cage dans son rôle le plus subtil à ce jour, et en tant que Bande-annonce honnête révèle, il y a une conspiration encore plus grande au centre de ce film qu’une carte au trésor au dos de la déclaration d’indépendance.

Regarder le Trésor national Bande-annonce honnête ci-dessous.

Remorque honnête du trésor national

Disney a intelligemment créé le genre de film suffisamment éducatif pour que les enseignants laissent des substituts le montrer à la classe. Qui sait combien d’argent le studio a fait grâce aux écoles en achetant des copies de ce film pour leur bibliothèque? C’est peut-être le véritable trésor national, et Disney y roule depuis des années.

En toute sincérité, le vrai trésor serait Trésor national 3, si Disney se dépêchait et en faisait une chose. Selon la rumeur, il serait en préparation au début de l’année, mais qui sait à quoi cela ressemble à l’ère de la pandémie de coronavirus. Peut-être que cela finira par diffuser sur Disney + ou quelque chose du genre. Après, nous allons probablement perdre des salles de cinéma dans les années à venir. En fait, un jour, il pourrait même y avoir une carte au trésor secrète qui mène au dernier cinéma restant, caché quelque part sous terre à Hollywood.

