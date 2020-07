Une rumeur suggérant que le Galaxy S30 pourrait abandonner le SD875 juste assez fou pour être peut-être vrai

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Poste d’opinion par C. Scott Brown

Depuis des années, chaque nouvelle itération de la gamme Samsung Galaxy S a vu un chipset Qualcomm Snapdragon 800 alimenter les téléphones sur le marché nord-américain. Dans d’autres domaines, les propres processeurs Exynos de Samsung alimentent les téléphones. Avec le Samsung Galaxy S30 prévu pour le début de l’année prochaine, il est raisonnable de supposer que cette tendance se poursuivra.

Cependant, il y a quelques rumeurs précoces qui se multiplient sur Twitter (h / t Phone Arena) qui suggèrent que Samsung pourrait bouleverser cette tradition en 2021. Deux fuites auto-proclamées relativement inconnues sont intervenues pour dire qu’il est possible que Samsung puisse abandonner Qualcomm pour la série Samsung Galaxy S30. Cela signifierait que tous les téléphones Galaxy S30 – même ceux ici aux États-Unis – pourraient avoir des chipsets Exynos.

Je sais que cela semble fou et c’est très probablement une fausse rumeur. Cependant, la rumeur est également parfaitement logique, ce qui me fait penser qu’elle pourrait retenir l’eau.

Le Samsung Galaxy S30 sans Qualcomm? Pourquoi?

Crédit: David Imel / Autorité Android

La série Samsung Galaxy S20 est vraiment très chère. Le Samsung Galaxy S20 Ultra a un PDSF de 1399 $, et aucun téléphone dans la ligne n’est inférieur à 1000 $. L’une des raisons de ces prix élevés est le prix élevé du chipset Qualcomm Snapdragon 865. Samsung payant Qualcomm pour ces processeurs est un coût qui est répercuté sur le consommateur.

Maintenant, je ne dis pas que les chipsets coûteux sont les seulement raison pour laquelle ces téléphones sont chers, mais ils sont une grande raison. Puisqu’il est raisonnable de supposer que le chipset Qualcomm Snapdragon 875 que nous prévoyons voir en 2021 serait le même prix que le 865 ou même plus cher, la gamme Samsung Galaxy S30 devrait rester au-dessus de la barre des 1000 $ – ou aller encore plus haut.

Entrez cette nouvelle rumeur. Samsung fabrique des puces Exynos lui-même afin de pouvoir économiser beaucoup sur les coûts de production en évitant les chipsets Qualcomm et en optant pour sa propre marque maison. Ces économies pourraient être répercutées sur le consommateur (c’est-à-dire rendre les téléphones moins chers à acheter) ou permettre à Samsung de maintenir le même prix mais d’augmenter son profit par appareil vendu.

Gardez à l’esprit que plusieurs rapports suggèrent que la série Galaxy S20 ne se vend pas bien. La pandémie de COVID-19 n’aide pas les choses, mais il est clair que les consommateurs ne trouvent pas suffisamment d’excuses pour déposer un grand ou plus sur un smartphone en ce moment. Cette réticence va s’étendre jusqu’en 2021, Samsung a donc un vrai problème: il doit garder la série Samsung Galaxy S30 comme sa ligne téléphonique haut de gamme tout en empêchant le prix de monter en flèche encore plus.

C’est pourquoi l’idée de la gamme Galaxy S30 utilisant uniquement des chipsets Exynos n’est pas trop farfelue. Samsung est coincé entre un rocher et un endroit dur, et abandonner Qualcomm pourrait être sa meilleure solution.

Nous sommes sceptiques, mais nous ne pouvons pas l’exclure

Pour être clair, il y a tellement de raisons de penser que cette rumeur n’est pas vraie. La principale raison, cependant, est que ce serait mauvais pour les relations publiques entourant la gamme Samsung Galaxy S30, car les chipsets Exynos sont objectivement inférieurs à ceux de Qualcomm. Nous passons en revue cela en détail dans cet article et notre propre Gary Sims prouve à quel point les processeurs sont différents dans cette vidéo Speed ​​Test G. Les fans de Samsung sont venus en masse pour s’exclamer à quel point ils n’aiment pas les processeurs Exynos par rapport à Qualcomm, aussi.

En termes simples, la suppression des processeurs Qualcomm de la gamme Samsung Galaxy S30 serait un changement radical qui pourrait éloigner plus de consommateurs que ceux qui recherchent des téléphones moins chers.

Le Samsung Galaxy S30 ne peut pas être un business-as-usual pour Samsung. Il n’est pas en position de se reposer sur ses lauriers.

Cependant, la ligne Galaxy S Besoins des changements drastiques pour rester viable. Samsung ne peut pas simplement jeter plus de téléphones méga-chers dans la gamme Samsung Galaxy S30 et l’appeler un jour. Même Apple aurait baissé les prix de la gamme iPhone 12 en réponse aux tendances des acheteurs, et l’existence même de l’iPhone SE, OnePlus Nord et Google Pixel 4a est une preuve supplémentaire de l’évolution du paysage. Même Samsung parie lui-même sur le marché de milieu de gamme avec sa série Galaxy A, qui comprend le deuxième téléphone Android le plus populaire au monde.

Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions ou même faire des suppositions éclairées concernant ces rumeurs. Tout ce que je dis, c’est que la possibilité que la ligne Samsung Galaxy S30 atterrisse sans chipsets Qualcomm est plus logique pour 2021 que toute autre année précédente.