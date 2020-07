Une rumeur brûlante appelle au dévoilement le 8 septembre des modèles d’iPhone 12 5G, AirPower, etc.

Selon un pronostiqueur Twitter , Apple va dévoiler la 5G Série iPhone 12 en septembre après tout. Non seulement cela, le pronostiqueur s’attend à ce qu’Apple organise un deuxième événement le 27 octobre. S’il est capable d’héberger physiquement l’événement (plutôt que de l’héberger virtuellement), nous pourrions voir le premier casque de réalité mixte Apple Glass tant attendu. Le pronostiqueur a un identifiant Twitter d’iHacktu Pro (@ihacktu).

La dernière rumeur veut qu’Apple organise deux événements au troisième trimestre



Le 8 septembre, selon le tweet du pronostiqueur, Apple dévoilera les nouveaux modèles d’iPhone. Bien que le tweet ne soit pas entré dans les détails, nous nous attendons à voir quatre modèles, dont l’iPhone 12 de 5,4 pouces, l’iPhone 12 Max de 6,1 pouces, l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. . Les dernières rumeurs disent que les quatre modèles prendront en charge à la fois les signaux sous-6 GHz et mmWave 5G, et les unités «Pro» peuvent ou non présenter un taux de rafraîchissement de 120 Hz selon à qui vous le demandez. Tous les quatre seront alimentés par le chipset A14 Bionic 5 nm contenant 15 milliards de transistors (contre 8,5 milliards sur le A13 Bionic actuellement utilisé). Les modèles d’iPhone standard contiendront 4 Go de mémoire tandis que les modèles «Pro» disposent de 6 Go de RAM. Le stockage commencera à 128 Go au lieu de 64 Go.

Tipster révèle ce que pourrait être le projet d’Apple d’organiser deux événements au cours du troisième trimestre

Le module de caméra de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Max devrait inclure des caméras Wide et Ultra-Wide et un capteur de profondeur LiDAR. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max ajouteront un téléobjectif avec un zoom optique 3x. Le capteur de profondeur LiDAR a été vu pour la première fois sur les modèles iPad Pro 2020. Il utilise un système de temps de vol pour calculer des lectures de profondeur plus précises utilisées pour la RA, les portraits, etc. Nous avons pu voir Apple baisser les capacités de la batterie sur les nouveaux modèles; Au lieu de cela, la société pourrait s’appuyer sur le processus 5 nm plus économe en énergie utilisé pour fabriquer le chipset A14 Bionic pour améliorer la durée de vie de la batterie.

Le pronostiqueur dit que le 8 septembre également, nous devrions voir Apple présente l’Apple Watch Series 6. Le nouvel ajout majeur à la montre pourrait être l’application native de suivi du sommeil que beaucoup souhaitaient. Et le 8 septembre, nous pourrions voir AirPower enfin être annoncé. Le socle de chargement sans fil a été conçu pour charger un iPhone, l’Apple Watch et le boîtier de chargement sans fil AirPods en même temps. Introduit le 12 septembre 2007, le projet a été annulé après 562 jours car Apple aurait eu des problèmes pour que l’appareil fonctionne comme promis. Plus tôt cette année, le pronostiqueur Jon Prosser a déclaré que les travaux sur l’accessoire avaient redémarré après que d’autres sociétés aient pu produire ce qu’Apple ne pouvait pas.

Un nouvel iPad Air serait également à bord pour l’événement du 8 septembre. Selon la rumeur, cette ardoise serait équipée d’un écran de 10,8 pouces et il y a eu des spéculations sur le modèle comportant une version de Face ID ou une version à l’écran de Touch ID. Il sera également compatible avec le Magic Keyboard d’Apple qui comprend un trackpad.

L’événement du 8 septembre sera organisé en ligne par Apple de la même manière qu’il a organisé la conférence des développeurs WWDC de cette année. D’un autre côté, ce que nous pourrions ou non voir lors de l’événement du 27 octobre sera déterminé selon qu’il se tiendra en ligne ou devant des personnes qui respirent en direct. Quoi qu’il en soit, un nouvel iPad Pro est au menu, selon le tweet. L’analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, qui sait déjà ce que servira la cafétéria de Cupertino le 14 août 2025, a appelé au dévoilement au troisième trimestre d’un nouvel iPad Pro de 12,9 pouces équipé d’une mini-LED de 12,9 pouces. écran. Un tel écran comporte des rétroéclairages LED plus petits et offre plusieurs des mêmes avantages que l’OLED, mais sans possibilité de brûlure de l’écran.

Si l’événement se déroule avec des personnes en direct dans les sièges, Apple est censé présenter sa première version d’Apple Glass. Il s’agit d’un casque de réalité mixte (AR / VR) qui sera suivi dans les années à venir par un modèle AR similaire à Google Glasses. Si l’événement n’est diffusé qu’en ligne, le dévoilement d’Apple Glass devra se prolonger un autre jour.