Une règle substantielle sur les repas concerne le «  comportement  », disent les experts face aux critiques des nouvelles restrictions en matière d’alcool

Les pubs et les bars servant de l’alcool dans les zones de niveau deux ne peuvent le faire qu’à côté d’un «repas substantiel» lorsque le verrouillage national de l’Angleterre sera levé le 2 décembre. Mercredi, une version renforcée du système de niveaux sera introduite en Angleterre pour garder le contrôle des infections à coronavirus. La majorité de l’Angleterre, y compris Londres, Liverpool et York, sera soumise à des mesures de niveau deux, qui imposent des restrictions à l’industrie hôtelière.Les propriétaires d’entreprise craignent que les règles affectent le commerce tandis que les pubs ne servent pas de nourriture. devra rester fermé encore plus longtemps. Le gouvernement a été instamment prié de publier les preuves de la décision politique. Dans une lettre adressée au secrétaire à la Santé Matt Hancock, député travailliste et présidente du nouveau groupe parlementaire multipartite sur les pubs, Charlotte Nichols a demandé: «Afin de convaincre les publicains et le public, pouvez-vous publier intégralement les preuves pertinentes?» La motivation derrière la règle des repas substantiels elle-même est de s’assurer que les gens s’en tiennent aux mesures de distanciation sociale et limitent leur temps dans les pubs et les bars. La science Covid-19 se propage plus facilement à l’intérieur, où il y a moins de ventilation, qu’à l’extérieur. Cela a probablement eu une incidence sur les restrictions relatives à l’accueil, qui empêchent les ménages de se mélanger à l’intérieur des pubs et des bars et n’autorisent que le service à table. Lundi, le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré à la radio LBC que la règle substantielle des repas signifierait que les gens pourraient mieux maintenir leur distanciation sociale parce qu’ils seraient assis à des tables plutôt que de se rassembler en grands groupes. Mais certains se sont demandé pourquoi il était important de manger un repas tout en consommant une boisson alcoolisée pour éviter la propagation du virus. Selon les experts, la réponse réside dans le fait que manger en buvant aura un impact sur le comportement des gens. Boire avec un repas change le contexte de la consommation d’alcool et réduit le risque d’activités qui augmentent la transmission, telles que se rapprocher et parler fort, selon Rowland Kao, professeur Sir Timothy O’Shea d’épidémiologie vétérinaire et de science des données à la Université d’Édimbourg. Le professeur Kao dit que «parce que l’alcool a tendance à diminuer les inhibitions, cela signifie également qu’il est plus probable que les gens feront des choses qui augmentent la transmission sous cette influence – manger des repas copieux a généralement un effet atténuant sur cette influence». Il admet que l’interdiction totale de la vente d’alcool pourrait être plus facile si elle présente un risque substantiel, mais ajoute que les facteurs économiques d’une telle décision doivent être pris en compte. «Dans de nombreux cas, les pubs et les restaurants tirent une part substantielle de leurs revenus de la vente d’alcool, ce qui signifie que tant que le risque reste relativement faible, il est important de maintenir ces flux de revenus dans une période extrêmement difficile pour ces derniers. Greene King, qui gère plus de 3 000 pubs et emploie 38 000 personnes, a annoncé qu’il se préparait à fermer 79 établissements après que les mesures contre les coronavirus ont frappé le commerce. Punch Taverns, avec 1300 entreprises de pub, a averti que des millions d’emplois dans le secteur de l’hôtellerie seraient menacés si les règles duraient jusqu’à Pâques. Les pubs ont été fermés pendant le verrouillage d’un mois en Angleterre (Photo: PA) Minimiser le temps Selon Gary McLean, professeur d’immunologie moléculaire à la London Metropolitan University, la règle relative aux repas substantiels vise à «limiter le nombre de personnes se rendant dans les pubs et être là pendant des heures pour propager le virus. »Plus tôt, M. Eustice a déclaré que si les gens pouvaient finir leur verre après avoir fini leur repas, ils ne pourraient pas rester à table pour commander des boissons toute la soirée. Le professeur McLean ajoute: «Même si la plupart des preuves indiquent que la propagation du virus se fait principalement par le biais de contacts familiaux, le rôle des pubs et de la consommation d’alcool ne peut être exclu en tant que vecteur important de propagation – je pense que ces mesures sont purement conçues pour minimiser le nombre de personnes et la durée du séjour dans ces sites pour des raisons de sécurité. »« Transmission à la baisse »Les restrictions de niveau seront introduites mercredi avant d’être revues le 16 décembre. Le Dr Tom Wingfield, maître de conférences clinique et médecin consultant honoraire à la Liverpool School of Tropical Medicine, dit que dans l’ensemble, ils ont été conçus pour réduire les contacts entre les personnes et donc faire baisser les taux de transmission. Commentant la règle de servir de l’alcool avec un repas, il déclare: «Bien qu’il existe des preuves scientifiques négligeables, il se peut que le simple fait de servir des boissons alcoolisées avec de la nourriture puisse limiter la consommation d’alcool et aider les ménages (ou les bulles le cas échéant) à visiter les lieux d’accueil ensemble tout en maintenant des mesures appropriées de prévention des infections. »