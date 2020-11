Une publication sur les réseaux sociaux «raciste» fait sensation

L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani (33 ans) pourrait apparemment faire face à une suspension. Cavani, vainqueur du match avec deux buts lors de la victoire 3-2 à l’extérieur contre le Southampton FC dimanche, a ensuite fait sensation avec une formulation potentiellement raciste sur les réseaux sociaux.

À la 74e et à la 92e minute, Cavani avait inversé le match contre Southampton avec deux buts et avait tiré sur Manchester United à la huitième place du tableau. Dans la soirée, l’ancien attaquant du PSG a remercié ses fans sur Instagram pour les félicitations.

Il a une fois répondu à ses félicitations par l’expression «Gracias Negrito», traduite par «petit homme noir». Cavani a supprimé le message un peu plus tard, mais le terme controversé pourrait avoir des conséquences.

Car: L’association anglaise avait annoncé des règles plus strictes contre les expressions discriminatoires en août, qui doivent désormais nécessairement avoir des conséquences. Cavani fait maintenant face à une interdiction d’au moins trois matchs.

En outre, l’ancien attaquant de Liverpool Luis Suarez a été suspendu pendant huit matchs après une dispute verbale avec Patrick Evra de United, dans lequel il a également utilisé le terme. Dans son autobiographie, Suarez a souligné plus tard que le terme en espagnol n’était pas une insulte mais un surnom.

Selon le Soleil l’association doit décider d’ici mercredi si une enquête sera ouverte contre Cavani. Les accusations devront être déposées au plus tard lundi prochain et une audience pour Cavani doit être prévue avant le 21 décembre. L’association et Manchester United n’ont pas encore commenté l’incident.

Cavani a signé avec United pendant un an en octobre. Auparavant, après sept ans, il avait quitté le top club français du PSG sur un transfert gratuit.