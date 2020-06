Une promenade dans le passé: nos téléphones préférés du passé

La mémoire humaine est une chose très étrange. Selon les scientifiques, nous brisons nos souvenirs en petits fragments et les stockons dans différentes parties de notre cerveau. Pour vivre une mémoire, nous devons reconstituer des indices visuels et des informations provenant d’autres sens comme l’odorat, le toucher, le goût, etc. Et pourtant, nous avons ces souvenirs vifs qui envoient des frissons dans le dos ou nous font sourire.

Habituellement, ces souvenirs sont étroitement liés aux moments émotionnels de nos vies et aux personnes qui nous tiennent à cœur. Mais un appareil électronique comme un téléphone peut-il déclencher des expériences similaires? Bien sûr! Aujourd’hui, nous nous promenons dans la mémoire avec nos téléphones préférés du passé, qui ont gravé de petits fragments de mémoire au plus profond de notre cerveau.

J’ai demandé à mes collègues de partager leurs souvenirs les plus précieux concernant leurs téléphones préférés du passé. « Prêcher par l’exemple », disent les gens, je serai donc le premier à partager.

C’était un petit téléphone même à l’époque, mais il était magnifique avec tous les bons angles et courbes. Comme je l’ai appris plus tard, il a été conçu spécialement pour une utilisation à une main, pour permettre aux Japonais de voyager en toute sécurité dans le métro, tout en utilisant le téléphone. J’ai toujours le téléphone aujourd’hui et il est toujours opérationnel. Et je me suis embarqué dans un voyage pour trouver un téléphone compact similaire aujourd’hui et revivre les sentiments de ma jeunesse, mais cela n’a pas porté ses fruits jusqu’à présent.

Victor Hristov – iPhone Il y avait un tas de gadgets dans le passé dont je me souviens affectueusement, quelques téléphones Nokia comme le Nokia 6800 qui s’est déplié en un clavier complet, un rêve du passé, ou le Nokia N73 pour ce qui semblait alors un téléphone puissant et fou avec un appareil photo génial, et je peux sûrement aussi vous raconter quelques histoires sur les téléphones Sony Ericsson et Siemens de mon enfance. Mais même si cela peut sembler cliché, le téléphone qui me touche vraiment est l’iPhone d’origine.

Je me souviens avoir pris le bus pour le centre-ville de Baltimore en 2008 où ils avaient un iPhone sur l’écran et vous pouviez l’utiliser, je devais juste le voir en personne. Et j’ai été époustouflé par l’incroyable bond de technologie. Je ne pouvais pas me le permettre à l’époque, alors j’en ai utilisé un après quelques années. Il avait un écran cassé, mais fonctionnait toujours très bien, et j’utiliserais ce téléphone pendant des années et à ce jour je le garde toujours sur mon bureau pour rappeler le passé. Ce fut vraiment un changement monumental dans les smartphones et qui m’épate encore quand j’y pense.

Iskra Petrova – Nokia 2720 Fold Mon téléphone préféré du passé est mon Nokia 2720 Fold de couleur rouge foncé. C’était le premier téléphone que je voulais vraiment (avant cela, je ne m’intéressais jamais beaucoup aux téléphones). Quand je l’ai vu dans la boutique, j’étais vraiment excité de mettre la main dessus.

Le premier jour, ce bébé était chez moi, je regardais mon émission de télévision japonaise préférée en buvant une tasse de thé vert chaud. Ensuite, j'ai accidentellement laissé tomber le pauvre téléphone dans la tasse … mon cœur a coulé. Je pensais que c'était parti. Je l'ai sorti du thé avec des larmes aux yeux, juste pour réaliser que cela fonctionnait toujours. Je n'oublierai jamais cela. Je l'ai utilisé avec bonheur pendant quelques années après cela, sans aucun problème, et j'ai adoré le fermer lorsque je finissais un appel. Je ne sais pas combien cela coûte, cependant. J'étais la fille d'un papa à l'époque. Je suppose que je pourrais google son prix … mais peut-être que je ne veux pas le ruiner en mettant une étiquette de prix dessus. C'est inestimable parce que ça m'a fait très plaisir, c'était joli, élégant et ça a marché. J'ai hâte que les smartphones pliables s'améliorent et soient plus à l'épreuve du temps et je vais certainement dépenser quelques économies sur un.

Radoslav Minkov – Sony Ericsson Zylo Bien que j’ai la nostalgie de téléphones beaucoup plus anciens, celui dont je me souviens encore très bien est le Sony Zylo. Sorti en 2010, ce n’était pas seulement parmi les premiers téléphones que j’ai achetés moi-même, mais aussi le premier qui pouvait faire des choses incroyables pour l’époque, comme lire des vidéos et des fichiers MP3. Jusque-là, j’étais habitué aux écrans monochromes et aux bips. Il avait une conception coulissante cool et a été commercialisé comme un téléphone Walkman.

Le Sony Zylo comportait également des jeux 3D de base et un gyroscope, qui étaient également de nouveaux concepts pour un téléphone à l’époque.

Georgi Zarkov – Nokia 3330 Mon téléphone préféré du passé est le premier que j’étais fier de posséder: le Nokia 3330. Je ne sais même pas quelles étaient les différences entre le légendaire 3310 et le 3330, mais je me souviens que j’avais ce dernier. Le Nokia était bien meilleur que le téléphone Motorola que j’avais avant, avec une antenne assez longue qui dépassait à un angle étrange.

Le 3330 a également été mon premier goût de la personnalisation, à la fois physique et logicielle. Les panneaux de rechange pour le Nokia 3310 étaient abondants et bon marché et, bien sûr, ils fonctionnaient également avec mon 3330. Je me souviens que pendant longtemps, j’avais le panneau blanc d’origine sur le devant et un tiers avec un graphique sur le thème de la voiture à l’arrière.

À l’intérieur, j’avais réussi à remplacer le logo du porteur sur l’écran d’accueil par un dessin que j’avais fait moi-même. J’ai également changé ma sonnerie pour une chanson que j’aimais à l’époque. Cela signifiait que je devais «composer» manuellement tout en regardant les notes en ligne et le résultat était une vague ressemblance monotone de ladite chanson. C’était à peu près la mesure dans laquelle mes compétences de personnalisation se sont étendues.

Et enfin, quoi de plus nostalgique que de jouer à Snake sur votre téléphone Nokia? Je l’ai toujours joué à la vitesse la plus élevée et après un moment, j’ai commencé à utiliser les flèches haut et bas du téléphone pour les commandes au lieu du clavier. Cela a rendu les choses un peu plus difficiles.

Radoslav Slavov – Apple iPhone 4 Mon téléphone préféré est l’iPhone 4 – à ce jour, je pense que le plus beau téléphone jamais créé (compte tenu des progrès technologiques, bien sûr). C’était tellement parfait et prospectif, il était immédiatement évident à quel point le travail et l’amour y étaient consacrés.

Le design, la technologie, l’exécution, l’impact sur les affaires … Je n’ai aucune idée de la façon dont de tels grands projets parcourent le chemin de la vision à la réalité, mais le fait que cela soit possible me fait aimer davantage l’humanité.

Pas grand chose de plus à dire. J’ai acheté la mienne d’occasion; apprécié pendant quelques années, a obtenu de nombreuses mises à niveau majeures du système d’exploitation. Tout s’est bien passé. C’est pourquoi j’attends avec impatience l’iPhone 12, qui devrait revenir à un design inspiré de l’iPhone 4. Nous n’avons pas vu ce genre de look spécifique depuis de nombreuses années, et j’ai hâte de savoir à quoi ressemblera une réinvention moderne de ce produit révolutionnaire.

Preslav Kateliev – Sony Xperia X1 Le Sony Xperia X1 occupe toujours une place spéciale dans mon cœur. Principalement parce que c'était mon premier appareil qui me permettait de rester connecté à Internet à tout moment. J'ai également aimé son design unique, l'interface utilisateur colorée et le clavier coulissant – c'était cool, je pensais. Ce mécanisme très coulissant est probablement la raison pour laquelle je ressens une telle connexion avec ce téléphone. Étant donné que le câble de ceinture (sur mon appareil) avait tendance à sortir de sa prise après x quantité de glissières,

L’appareil était un peu bancal et le clavier n’était pas vraiment satisfaisant à utiliser. Le stylet avec lequel il est venu était un peu nécessaire car il était souvent difficile de taper des points précis sur son écran tactile résistif. À ma grande consternation, j’ai découvert qu’il se déconnecterait du Wi-Fi chaque fois que vous mettiez le téléphone en veille. Il s’est avéré que j’aurais dû écouter mon ami, qui suggérait fortement que j’utilise un téléphone Symbian à la place.

Je ne peux pas vraiment dire que ça me manque. Je l’aime, mais cela est probablement dû au fait qu’il me rappelle le sentiment que j’ai eu les yeux écarquillés lorsque je tenais ce qui ressemblait à un mini-ordinateur portable dans ma main. J’ai toujours l’appareil à la maison, mais je ne peux pas le démarrer – ma dernière réparation de la connexion du câble de ceinture ne s’est pas si bien passée.

Joshua Swingle – HTC One X Mon téléphone préféré du passé est également mon tout premier smartphone – le HTC One X – que j’ai acheté en août 2012. J’ai passé environ six mois à rechercher quel appareil acheter et plus d’un an à économiser de l’argent en prévision de l’achat. Je n’avais que 13 ans à l’époque et je voulais m’assurer de tirer le meilleur parti de mon argent. Ce téléphone représentait une mise à niveau massive par rapport au merdique LG KP500 Cookie sans prise en charge Wi-Fi que j’utilisais auparavant. Il était également assez unique, au moins ici en Espagne, et a constamment attiré l’attention des autres en raison de son «grand» écran de 4,7 pouces. Le HTC One X était ridiculement rapide à l’époque et, contrairement aux téléphones Samsung, il n’a pas ralenti de façon spectaculaire au fil du temps ou après les principales mises à jour d’Android, ce qui explique en partie pourquoi je l’aimais tellement. La caméra était impressionnante aussi. Rien de tel que ceux que vous voyez aujourd’hui, mais l’un des meilleurs du marché en 2012 et étonnamment rapide. J’ai possédé le HTC One X pendant deux ans et je l’ai adoré le jour de la mise à niveau. Si ce n’était pas pour moi de passer des mois à le rechercher, un processus qui a relancé ma passion pour les smartphones, je ne l’écrirais probablement pas aujourd’hui.

Cosmin Vasile – Benefon Delta et Sony Ericsson T68i

J'ai eu tellement de téléphones au fil des ans qu'à un moment donné, mon cerveau a simplement décidé d'écraser mes souvenirs pour économiser de l'espace. Pour des raisons inconnues, deux souvenirs sont restés intacts, c'est pourquoi je peux vous dire que mes téléphones préférés sont le Benefon Delta et le Sony Ericsson T68i. Je continue à aimer ces deux téléphones à ce jour pour des raisons très différentes, qui n'ont rien à voir avec ce à quoi ils ressemblent ou à quel point ils étaient puissants et avancés.

C’est un souvenir doux-amer que je chéris néanmoins. Sony Ericsson T68i a été le premier téléphone que j’ai acheté avec mon propre argent. En fait, j’ai dû m’engager dans un plan très coûteux pour pouvoir en obtenir un, ce qui s’est avéré être une très mauvaise décision. J’ai fini par payer trois fois le coût parce que je ne pouvais pas suivre les factures mensuelles, alors le transporteur m’a poursuivi. Malgré tout cela, je pense toujours que cela en valait la peine – Sony Ericsson T68i était un tel accroche-regard.