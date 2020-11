Une préquelle orpheline ajoute l’actrice Bourne – betanewsfr

Julia Stiles, un incontournable de la quadrilogie «Bourne», a embarqué sur Entertainment One et Dark Castle Entertainment’s Orphan: First Kill ».

Préquelle du film de 2009, «First Kill» verra également le retour d’Isabelle Fuhrman, reprenant son rôle emblématique d’Esther.

William Brent Bell (franchise «The Boy») tourne déjà le film, dit Deadline.

Afin d’aider Fuhrman à redonner vie à son personnage, les cinéastes utilisent une combinaison de prise de vue en perspective forcée et d’une équipe de maquillage de classe mondiale.

Dans Orphan: First Kill, écrit par David Coggeshall, Leena Klammer orchestre une brillante évasion d’un établissement psychiatrique estonien et se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d’une famille riche. Mais la nouvelle vie de Leena en tant qu’Esther s’accompagne d’une ride inattendue et la confronte à une mère qui protégera sa famille à tout prix.

Voici la bande-annonce de l’original «Orphan»: