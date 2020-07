Une pluie d’astéroïdes a fait pleuvoir des roches spatiales sur Terre et sur la Lune il y a 800 millions d’années

Une pluie d’astéroïdes qui aurait frappé la Lune et la Terre il y a 800 millions d’années. (Crédit d’image: Murayama / Osaka Univ.)

Une pluie d’astéroïdes qui aurait frappé la lune et la Terre il y a 800 millions d’années pourrait avoir contribué à déclencher les plus grandes périodes glaciaires de la Terre, selon une nouvelle étude.

De nombreux signes indiquent que les impacts cosmiques ont eu des effets majeurs sur l’histoire de la Terre. Par exemple, un astéroïde d’environ 10 kilomètres de large qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d’années (près de ce qui est maintenant la ville de Chicxulub (CHEEK-sheh-loob) au Mexique) détruisant les trois quarts des espèces animales et végétales sur Terre (y compris la plupart des dinosaures) et laissant derrière eux un cratère gargantuesque de plus de 180 km de large.

On pense qu’un astéroïde de cette taille n’est capable de frapper la Terre qu’une fois tous les 100 millions d’années. Cependant, l’érosion, le volcanisme et d’autres activités géologiques ont largement effacé tous les cratères d’impact sur Terre créés avant il y a 600 millions d’années, obscurcissant notre connaissance de ces collisions cosmiques.

Dans une nouvelle étude du Japon, pour en savoir plus sur les impacts antiques sur Terre, les scientifiques ont étudié la lune, car les cratères sont bien préservés dans le vide de l’espace sur la surface lunaire. Ils ont étudié 59 cratères lunaires, chacun d’environ 20 km de large ou plus à l’aide du vaisseau spatial japonais Kaguya.

Les chercheurs ont analysé le moment où ces cratères se sont formés en examinant les anneaux de roche éjectés des impacts qui les ont créés. De petits météoroïdes pleuvent sur la lune à un rythme prévisible, laissant derrière eux des cratères allant de 330 à 3300 pieds (100 à 1000 mètres) de large, et en comptant le nombre de ces petits cratères dans les éjectas des grands cratères, ils pourraient estimer quand les grands cratères se sont formés.

Les scientifiques ont découvert que huit des grands cratères qu’ils ont étudiés se sont formés simultanément, y compris le cratère Copernic, qui mesure 93 km de large, à partir duquel les astronautes d’Apollo ont prélevé des échantillons. En utilisant la datation radio-isotopique du matériau éjecté de Copernic et des perles vitreuses formées par les impacts de météorites recueillies sur un certain nombre de sites d’atterrissage d’Apollo, les chercheurs ont estimé que ces cratères étaient nés à la suite d’une pluie d’astéroïdes il y a environ 800 millions d’années.

En supposant qu’une pluie d’astéroïdes qui a bombardé la lune aurait également eu un impact sur la Terre, les scientifiques ont calculé que 40 à 50 billions de tonnes métriques de météorites auraient frappé notre planète dans cette pluie, 30 à 60 fois la masse du tueur de dinosaures Chicxulub. .

Ces impacts cosmiques auraient frappé la Terre et la Lune juste avant la période cryogénienne il y a 635 millions à 720 millions d’années. Au cours de la période cryogénienne, la Terre a connu ses plus grandes périodes glaciaires, qui ont potentiellement recouvert la planète entière de glace, ainsi que les fossiles animaux les plus anciens (qui sont des éponges).

Des recherches antérieures ont suggéré que l’impact de Chicxulub a fait exploser une énorme quantité de poussière, ce qui a assombri le ciel et refroidi la Terre, a déclaré l’auteur principal de l’étude Kentaro Terada, cosmochimiste à l’Université d’Osaka au Japon, à Space.com. De plus, une pluie de météoroïdes il y a 470 millions d’années peut également avoir soulevé des quantités extraordinaires de poussière, déclenchant potentiellement le soi-disant période glaciaire de l’Ordovicien moyen , il ajouta.

« A partir de ces considérations, je peux dire qu’il n’est pas étrange qu’une pluie d’astéroïdes il y a 800 millions d’années ait déclenché une ère glaciaire, car la masse totale d’il y a 800 millions d’années dans notre étude est 10 à 100 fois plus grande que celle du Chicxulub impact et une pluie de météorites il y a 470 millions d’années », a déclaré Terada.

Les chercheurs ont estimé que cette pluie d’astéroïdes aurait dispersé 100 milliards de tonnes métriques de phosphore sur Terre, soit environ 10 fois plus que le phosphore total des océans actuels. Ils ont suggéré que ce phosphore pourrait avoir eu des effets biologiques incalculables – le phosphore est un élément clé de l’ADN et des membranes cellulaires.

Compte tenu du moment de la pluie d’astéroïdes, Terada et ses collègues ont suggéré qu’elle provenait de l’événement perturbateur qui a donné naissance à la famille d’astéroïdes Eulalia, qui s’est formée il y a environ 830 millions d’années. Des travaux antérieurs suggéraient que la famille Eulalia est le corps parent des astéroïdes géocroiseurs Bennu et Ryugu. La mission OSIRIS-REx de la NASA devrait collecter des échantillons de Bennu, tandis que la sonde japonaise Hayabusa2 a collecté des échantillons de Ryugu et devrait revenir sur Terre en décembre.

« Mon prochain plan de recherche est de dater les échantillons prélevés sur les astéroïdes Ryugu et Bennu », a déclaré Terada. « Si nous obtenons l’âge de 800 millions d’années de l’échantillon de Ryugu, je serai tellement excité », a-t-il ajouté, car cela pourrait soutenir un lien entre ces astéroïdes et les impacts cosmiques qu’ils suggèrent de frapper la Terre et la Lune.

Les scientifiques ont détaillé leurs découvertes en ligne le 21 juillet dans la revue Nature Communications.