Une photo montre la prochaine tablette premium de Microsoft

Une combinaison de spécifications divulguées et rumeurs suggère que l’ardoise premium ressemblera au Surface Pro 7 et arborera le même écran de 12,3 pouces. Sous le capot, vous trouverez un processeur Intel i7-1165G7 de 11e génération associé à 32 Go de RAM et un SSD Samsung de 1 To. La plus grande quantité de mémoire disponible sur la Surface Pro 7 est de 16 Go de RAM. Il semble que l’appareil pourrait sortir à la mi-janvier et il y aura une variante LTE pour ceux qui veulent une telle fonctionnalité. La Surface Pro 8 porte le numéro de modèle 1960 avec la variante LTE répertoriée comme 1961.

Une photo peut-être tirée de la documentation FCC révèle prétendument la Surface Pro 8

Selon Windows Central, le lancement de Surface Pro 8 sera discret, ce qui signifie que vous devriez souvent vous renseigner auprès de PhoneArena pour obtenir les dernières nouvelles sur la tablette premium de Microsoft. Bien que le prix de la Surface Pro 8 soit évidemment inconnu à ce stade, nous pouvons vous dire que le Surface Pro 7 commence à 749,99 $ et va jusqu’à 2099,99 $.