Une nuit à Miami, la bande-annonce réunit Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke et Jim Brown – / Film

Et si champion boxeur Muhammad Ali, activiste historique Malcolm X, chanteur renommé Sam Cookeet footballeur professionnel Jim Brown tous se sont réunis pour une nuit en 1964? C’est exactement ce que le nouveau film Une nuit à Miami imagine.

Une adaptation de la pièce primée du même nom, Une nuit à Miami marque le premier long métrage de l’actrice lauréate d’un Oscar et d’un Emmy Regina King, et il a tous les quatre de ces icônes noires rassemblées à Miami après que Muhammad Ali ait vaincu le champion des poids lourds Sonny Liston, suscitant de puissantes conversations sur l’injustice raciale, la religion et la responsabilité personnelle. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Une nuit à Miami Bande-annonce

Notre propre Chris Evangelista attrapé Une nuit à Miami au Festival international du film de Toronto plus tôt cette année, et a écrit dans sa critique:

« Une nuit à Miami ne se sent jamais une seule fois prêcheur ou excessivement bavard. Les conversations semblent naturelles, tout comme la chimie entre ces interprètes. Nous avons vraiment le sentiment qu’ils se connaissent tous et se soucient les uns des autres, et même lorsqu’ils sont sur le point de se battre, le respect et l’amour qu’ils partagent tous sont brûlants. Il est impossible de ne pas être absorbé par ce que nous voyons; nous voulons passer le plus de temps possible avec ces gars-là, et lorsque le film s’éteint dans l’obscurité, nous sommes désolés de les voir partir.

Le film a également reçu des éloges sans fin sur le circuit des festivals du film, ce qui en fait un candidat probable aux récompenses au début de l’année prochaine, en particulier en ce qui concerne les performances de Eli Gorée (Riverdale) comme Muhammad Ali, Kingsley Ben-Adir (Hulu’s Haute fidélité) comme Malcolm X, Leslie Odom Jr. (Hamilton) comme Sam Cooke, et Aldis Hodge (Tout droit sorti de Compton) comme Jim Brown.

Lors d’une nuit incroyable en 1964, quatre icônes du sport, de la musique et de l’activisme se sont réunies pour célébrer l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la boxe. Lorsque l’opprimé Cassius Clay, bientôt appelé Muhammad Ali (Eli Goree), bat le champion des poids lourds Sonny Liston au Miami Convention Hall, Clay a commémoré l’événement avec trois de ses amis: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) et Jim Brown (Aldis Hodge). Basé sur la pièce primée du même nom et réalisé par Regina King, One Night In Miami… est un récit fictif inspiré de la nuit historique que ces quatre personnages formidables ont passé ensemble. Il examine les luttes auxquelles ces hommes ont été confrontés et le rôle vital qu’ils ont joué chacun dans le mouvement des droits civiques et le bouleversement culturel des années 1960. Plus de 40 ans plus tard, leurs conversations sur l’injustice raciale, la religion et la responsabilité personnelle résonnent toujours.

Une nuit à Miami arrivera dans certains cinémas le 25 décembre 2020 suivi d’une sortie sur Amazon Prime sur 15 janvier 2021.

