Une nouvelle variante de Surface Duo passe la certification au Canada

Microsoft Surface Duo avec le numéro de modèle 1930 a été récemment découvert sur le site Web de la FCC et il a également passé la certification Bluetooth SIG. Aujourd’hui, deux nouvelles variantes du téléphone Surface Duo Android sont apparues dans les certifications UL LLC, qui est une société de certification de sécurité mondiale dans 46 pays.

Le numéro de modèle du produit dans les certifications UL est également 1930, ce qui correspond aux certifications Microsoft déposées auprès de la FCC et du Bluetooth SIG.

Notamment, une autre variante du Surface Duo est apparue dans les certifications UL basées au Canada et le numéro de modèle est «1930r», qui pourrait être pour une variante haut de gamme de l’appareil ou sa version verrouillée / déverrouillée.

En outre, cette liste confirme que Surface Duo sera disponible en dehors des États-Unis lors de son lancement le mois prochain ou plus tard cette année.

Rumeurs Surface Duo

Surface Duo n’est pas un produit traditionnel et il est censé conduire à la création d’une nouvelle catégorie d’appareils. La catégorie pliable existe déjà plus ou moins, mais Surface Duo sera le premier pari de Microsoft sur le matériel à double écran et les logiciels Android.

Microsoft ne va pas s’arrêter là et il est prévu de lancer le Surface Duo de deuxième génération l’année prochaine, que cette première expérience fonctionne ou non.

Selon les rapports, Surface Duo est livré avec Snapdragon 855. Actuellement, le processeur Snapdragon 865 est son chipset de premier plan, mais il nécessite un modem externe pour la connectivité 5G. Cette exigence a rendu difficile pour Microsoft de choisir Snapdragon 865 pour Surface Duo et la société a plutôt opté pour un chipset Snapdragon 855 plus abordable.

Microsoft a également décidé de sauter la connectivité de nouvelle génération, ce qui n’est pas une mauvaise chose car la 5G n’a actuellement aucun sens sans réseaux dans la plupart des régions du monde.

En plus du Snapdragon 855, Surface Duo serait disponible dans une configuration de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go. L’appareil dispose également de 6 Go de RAM, d’un port USB de type C, d’une intégration du stylet Surface, de gestes et d’un appareil photo de 11 mégapixels orienté vers l’avant.

