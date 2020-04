Une nouvelle série Netflix de David Lynch est-elle en préparation? Lynch dit non – / Film

En 1984, David Lynch (Velours bleu, Pics jumeaux) a réalisé ce qui est, à ce jour, la seule adaptation au long métrage du roman fondateur de Frank Herbert, Dune. Le résultat est l’une des fameuses catastrophes de l’histoire d’Hollywood, et Lynch était tellement bouleversé par l’ingérence dans les coulisses qu’il a renié le film.

Maintenant, dans une nouvelle interview, Lynch dit qu’il n’a « aucun intérêt » à voir l’adaptation prochaine du réalisateur Denis Villeneuve du matériel source, et il nie également avoir travaillé sur une nouvelle émission pour Netflix. Mais pourrait-on être en développement malgré ce déni?



David Lynch sur Dune de Villeneuve

« Je n’ai aucun intérêt pour Dune», A déclaré Lynch au Hollywood Reporter lorsqu’on lui a demandé si elle avait vu les photos récemment publiées de la prochaine adaptation de Villeneuve du roman d’Herbert. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, Lynch a répondu:

«Parce que c’était un chagrin d’amour pour moi. Ce fut un échec et je n’ai pas eu de coupure finale. J’ai raconté cette histoire un milliard de fois. Ce n’est pas le film que je voulais faire. J’aime beaucoup certaines parties, mais ce fut un échec total pour moi. »

Même si nous attendons avec impatience la version de Villeneuve, il est difficile de blâmer Lynch Dune après ce qu’il a vécu. Pour une rare discussion de 1983 entre Lynch et Herbert sur toutes choses Dune, découvrez cette pièce dans les archives / Film.

Verrons-nous jamais un spectacle de David Lynch Netflix?

En janvier dernier, Netflix a sorti le court-métrage de 17 minutes de Lynch intitulé Qu’est-ce que Jack a fait?, dans lequel le réalisateur incarne un détective qui interroge un singe pour savoir s’il a commis un meurtre. (Si seulement c’était la chose la plus étrange qui se produise cette année.) Des rumeurs ont depuis germé que le cinéaste travaille sur une émission à part entière pour Netflix, et lorsque THR lui a posé des questions sur ces rumeurs, Lynch a en quelque sorte ignoré la question. « Il y a toutes sortes de rumeurs », a-t-il déclaré. « J’ai un spectacle appelé Qu’est-ce que Jack a fait? sur Netflix en ce moment. C’est un super spectacle sur un singe. C’est quelque chose que vous devez voir. Et cela vous aidera vraiment en quarantaine. »

Mais qu’en est-il de cette autre émission, celle dont parlent les rumeurs? « Toutes ces rumeurs volent, mais je peux vous dire qu’il ne se passe rien à cet égard », a déclaré Lynch. « C’est une rumeur que même si c’était vrai – il ne se passe rien. »

C’est peut-être juste que je suis à la recherche d’une doublure en argent que je peux obtenir en ce moment, mais il me semble que là très bien pourrait être une émission Lynch Netflix en cours, mais il n’est tout simplement pas activement travaillé en ce moment en raison du coronavirus. Je suis peut-être trop optimiste parce que sa série 2017 Twin Peaks: le retour était une pièce de télévision tellement monumentale, mais j’espère vraiment que Lynch choisit soigneusement ses mots dans cette interview et que nous finirons par entendre qu’il s’associe à Netflix pour nous apporter une série complète qui nous emmène dans un autre coin de sa cerveau unique en son genre.

