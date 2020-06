Une nouvelle série animée Dan Harmon est en préparation chez Fox – / Film

Dan Harmon, le créateur de la brillante méta-sitcom de NBC Communauté et co-créateur de la comédie de science-fiction acclamée par Adult Swim Rick et Morty, a signé un accord avec Fox Entertainment pour créer une toute nouvelle série animée pour le réseau. Voici ce que nous savons à propos de la série d’animation Dan Harmon jusqu’à présent.

Deadline rapporte que Fox Entertainment (qui est la branche de production de Fox Television) a signé Harmon pour «un contrat d’animation directe exclusif sur le réseau de diffusion» qui a un engagement de série intégré. Dans le cadre de l’accord, Harmon va créer et développer une nouvelle série de comédie animée qui vise à être diffusée au printemps 2022.

Ce sera la première série animée que Fox Entertainment possède carrément; ils produisent l’émission, et la société appartenant à Fox Bento Box (Bob’s Burgers, Duncanville, Netflix Paradise PD, AppleTV + Parc central) abordera l’animation.

Si vous n’êtes pas familier avec le travail de Harmon, nous vous avons échoué en tant que site Web de culture pop. Il fait partie de ces génies connus pour être difficiles à travailler. Vous connaissez le type. Voici un bref résumé de sa carrière jusqu’à présent: il a co-créé le pilote 1999 pour une série Fox appelée Heat Vision et Jack, qui mettait en vedette Jack Black, Owen Wilson et Ron Silver qui a remporté un succès culte dans la scène de la comédie bien qu’il n’ait jamais été choisi pour la série. Son moment d’évasion grand public est venu quand il a écrit le scénario du film d’animation familial La maison du monstre, et il a rapidement gagné en notoriété en tant que co-créateur et scénariste en chef de la série Comedy Central pas tout à fait familiale Le programme Sarah Silverman. Peu de temps après que Silverman l’a licencié (toute cette chose «difficile à travailler» élevant sa vilaine tête), il a créé Communauté, qui a lancé sa carrière à un autre niveau. Quelques années après ça, Rick et Morty est devenu un mastodonte à part entière. Maintenant, il est l’un des premiers noms de la comédie, et d’après ce que je comprends, il s’est adouci légèrement dans les coulisses (ou, s’il n’est pas adouci, au moins devient plus conscient de ses propres lacunes).

Harmon s’est toujours hérissé sous autorité et s’est battu pour préserver sa vision personnelle de son travail, faisant parfois chier les mauvaises personnes en cours de route. Il a été licencié de son propre show après avoir frappé des têtes avec des dirigeants, puis réembauché après qu’il est devenu clair que la saison qu’il n’avait pas supervisée était une pâle imitation de son ancien moi. Je dois donc imaginer qu’il est ravi d’avoir un accord comme celui-ci, qui garantit un engagement en série pour toute idée folle qu’il proposera ensuite.

